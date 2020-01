A cena con Giorgione, il Lions Assisi sostiene oncologia pediatrica

A cena con Giorgione è il titolo dell’iniziativa del Lions Club di Assisi per sostenere il reparto di oncologia pediatrica a Perugia. La consueta iniziativa Lions per la vita a sostegno dell’oncologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è stata presentata dal Presidente del Lions Club di Assisi, Prof.ssa Debora Siena.

Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, è uno dei cuochi più famosi del Gambero Rosso Channel. Il suo programma, Giorgione Orto e cucina, è partito su Gambero Rosso nel 2012. Lo chef ha poi girato in lungo e in largo l’Italia, raggiungendo il mare con “Giorgione porto e cucina” e anche le montagne con “Giorgione Monti e cucina”, in due edizioni speciali della trasmissione.

La lotta contro il cancro infantile è uno dei cardini del Lions, a livello mondiale, nazionale e assisano. A cena con Giorgione – spiegano dal Lions Club di Assisi – è una iniziativa aperta a tutti gli amanti del buon cibo desiderosi di contribuire a un’iniziativa meritoria di beneficenza. La cena, preparata dal famoso chef Giorgione, sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale de “I Soliti Ignoti Jazz Ensamble”. L’iniziativa si terrà ad Assisi, presso la Sala delle Volte (Ingresso Foro Romano Via Portica), 23 gennaio 2020, ore 20:30. Informazioni, costi e iscrizioni: 3476698005 o 329 9434130.