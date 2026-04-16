Al via oggi ad Assisi il concorso di editoria tattile illustrata “Tocca a te!”

Da oggi e fino a domenica Assisi diventa cuore pulsante della lettura illustrata inclusiva con l’ottava edizione del Concorso nazionale di editoria tattile illustrata “Tocca a te!”, promosso e organizzato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, dalla Fondazione Robert Hollman e dal Serafico di Assisi che ospita l’edizione 2026. Il Premio, nato quindici anni fa nel 2011, ha il compito di promuovere e sostenere in Italia la produzione e la diffusione di libri illustrati tattili, che sono strumenti indispensabili per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini con deficit visivo, ma anche preziosi veicoli di conoscenza, sperimentazione, gioco e integrazione scolastica e sociale.

Le prime due giornate di Tocca a te! saranno dedicate ai lavori delle due giurie nazionali: la giuria Senior (composta da esperti e da persone con deficit visivo) e la giuria Giovani (composta da bambini e ragazzi con e senza deficit visivo) avranno il compito di selezionare i 5 libri vincitori e i 7 a cui saranno assegnate le menzioni speciali. I libri illustrati tattili in concorso quest’anno sono 180. Sabato e domenica al Serafico si svolgeranno poi le giornate aperte a tutti: alle 11 nella Sala convegni è in programma la cerimonia di premiazione, preceduta dai saluti istituzionali dei vari enti coinvolti nel Concorso. Nel pomeriggio, sempre in sala Convegni al Serafico, ci sarà la tavola rotonda "Libri illustrati tattili: dal Concorso ai territori" aperta dall’introduzione di Giancarlo Abba, consulente tiflopedagogico Federazione pro Ciechi (Roma) e Presidente della giuria Senior “;Tocca a te!”; seguiranno gli interventi di vari esperti. Domenica dalle 10 alle 13 la tavola rotonda “Dall’Italia al mondo: prospettive multisensoriali a confronto”. Dopo i saluti introduttivi della presidente del Serafico Francesca Di Maolo, Presidente del Serafico di Assisi, interverranno vari esperti, per poi concludere con l’approfondimento "Cultura inclusiva nei musei internazionali" con Mirei Murauchi, curatrice museale Itabashi Art Museum di Tokyo (I progetti tattili dell’Itabashi Art Museum) e Nao Saito, architetta e UNI designer (Accessibilità culturale nei musei). Nel weekend dalle 10 alle 18.30, inoltre, nell’area laboratori del Serafico, si potrà visitare liberamente l’esposizione delle 180 opere in concorso e verrà esposta “Tactile go!”, biblioteca itinerante delle letture accessibili della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.

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