Alla Scuola socio politica Toniolo arrivano i coniugi Chianelli

Proseguono le lezioni della scuola socio-politica Giuseppe Toniolo. Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 19, all’Istituto Serafico di Assisi arrivano Franco e Luciana Chianelli che presenteranno il libro “Il coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario”.

Edito da Prendinota editore, il libro descrive una storia lunga 33 anni che nasce da un immenso dolore, la perdita di un figlio, e diventa un grande messaggio di speranza per i malati di tumori del sangue, “Il coraggio di chi ha perso”, è un viaggio attraverso la memoria del suo autore, Franco Chianelli, che passa dagli anni drammatici della malattia e poi della scomparsa del piccolo Daniele a soli 10 anni e prosegue raccontando i primi passi dell’associazione di volontariato fondata dai coniugi Chianelli insieme ad altri 18 genitori che avevano condiviso con loro il dolore della malattia dei propri figli.

Un racconto ricco di storie di pazienti, famiglie, persone che hanno vissuto al residence “Daniele Chianelli” e di testimonianze di tanti protagonisti di questa avventura di solidarietà e amore. Alla presentazione interverranno anche la professoressa Maria Paola Martelli e il dott. Maurizio Caniglia. I proventi del volume saranno interamente devoluti al Comitato per la vita e in particolare all’ampliamento della nuova struttura di accoglienza per famiglie di malati oncologici. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare.

