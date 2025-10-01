Anche Assisi aderisce alla raccolta di farmaci a favore di Cuba

Il Comune di Assisi ha aderito alla raccolta farmaci a favore di Cuba, promossa in Umbria per donare medicinali a favore della popolazione cubana che non dispone di prodotti essenziali per curarsi, a causa di sanzioni imposte dagli Stati Uniti che impediscono relazioni commerciali e transazioni bancarie. Nella Farmacia comunale, a Santa Maria degli Angeli, è infatti possibile acquistare medicine senza obbligo di prescrizione medica e prodotti per la medicazione, lasciandoli in donazione per Cuba.

L’iniziativa della raccolta di farmaci a favore di Cuba è nell’ambito della campagna “Cura senza confini, un farmaco per Cuba”, ideata dall’associazione AsiCuba Umbria. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto al popolo cubano, anche in risposta alla generosità dei medici cubani che, durante la pandemia da Covid-19, sono venuti in Italia per fornire aiuto ad alcune realtà del sistema sanitario, provate dall’emergenza.

Sostenere il progetto è semplice, i clienti della Farmacia comunale potranno acquistare direttamente i prodotti da donare e il personale farmaceutico provvederà consegnarli ad AsiCuba Umbria, che li invierà a Cuba garantendo la tracciabilità di ogni spedizione. L’assessore Scilla Cavanna, che ha la delega alla Farmacia comunale, ha espresso “soddisfazione per l’iniziativa, che è nell’ottica della solidarietà e dell’attenzione a chi soffre”. All’ingresso della farmacia pubblica è stata affissa una locandina che promuove il progetto, illustrato in un momento d’incontro a cui è intervenuto anche il consigliere comunale Adil Zaoin.

