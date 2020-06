Assisi Medicina dona 2000 euro alla Caritas diocesana

L’associazione di volontariato Assisi Medicina, costituita nel 1996, è da più di venti anni attiva nel territorio comunale svolgendo un’attività di interesse pubblico socio-sanitario, ha donato 2.000 euro alla Caritas diocesana di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, che già da prima dell’arrivo del coronavirus era in prima linea nel fornire beni di prima necessità alle famiglie e alle persone del nostro territorio attraverso l’Emporio solidale diocesano “7 Ceste”.

Durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus l’associazione Assisi Medicina, presieduta da Antonio Frascarelli, ha deciso di raccogliere contributi dei propri associati e di soggetti vicini per poter dare una mano dal punto di vista economico. La cerimonia di consegna si è svolta mercoledì 11 giugno nella curia vescovile dove monsignor Domenico Sorrentino, alla presenza del direttore della Caritas diocesana, Rossana Galiandro e del presidente della Fondazione Assisi Caritas, don Cesare Provenzi, ha ricevuto la somma raccolta direttamente dalle mani del presidente Frascarelli. Viva stima e ringraziamento sono stati espressi dal vescovo, da don Provenzi e Galiandro soprattutto ora che è in costante aumento il numero di richieste di aiuto.

L’Emporio, è stato detto, superata l’emergenza sanitaria, si deve preparare a rispondere al meglio all’ulteriore crescita della crisi socio-economica. Per questo aiuti del genere, da parte di associazioni come Assisi Medicina operanti nello stesso territorio, per unire le forze, sono molto importanti. In questi anni l’associazione guidata da Frascarelli è riuscita a concretizzare attività complementari. Dal gennaio 2017 l’associazione ha aperto al pubblico il Centro di ascolto per le necessità e le problematiche socio-sanitarie della popolazione di riferimento; ha riattivato il Banco farmaceutico e, per i soggetti impossibilitati ad agire autonomamente, la consegna dei farmaci a domicilio.