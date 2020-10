Assisi Virtual Marathon, il Rotary lancia una maratona virtuale per un radiografo da corsia

Il Rotary Club lancia Assisi Virtual Marathon, con l’obiettivo di raccogliere i novemila euro necessari (ventimila sono stati già ottenuti grazie a una sovvenzione globale dalla Rotary Foundation e dal Distretto Rotary 2090 e con risorse proprie) che mancano per acquistare un radiografo da corsia richiesto dal personale sanitario del presidio cittadino. La redazione di AssisiNews, oltre a dedicare un articolo alla raccolta, ha deciso di aderire alla maratona di solidarietà, e invita i cittadini a fare altrettanto donando tramite questo link.

Il radiografo da corsia è necessario per l’esecuzione di diagnosi in sicurezza su pazienti ricoverati nei reparti di degenza (il presidio cittadino accoglie da tempo anche degenti da altri ospedali adibiti alla gestione dei contagi da Covid-19). Il radiografo permetterà di procedere a sessioni diagnostiche direttamente nelle stanze dei reparti di degenza, senza movimentare i pazienti esponendoli al rischio di contagio da Covid-19 nelle zone miste. Come detto, il Rotary Club di Assisi ha ottenuto una sovvenzione globale dalla Rotary Foundation e dal Distretto Rotary 2090 ed è in grado di mettere in campo circa 20.000 euro. L’apparecchio ha un costo pari a 29.000 euro. Questa sovvenzione, che concorre alla Assisi Virtual Marathon, si pone come obiettivo “quota 3000 euro”. Il Rotary Club promuoverà a breve altre iniziative, anche attraverso una collaborazione vitale con le associazioni del territorio, chiamate a fare rete per l’ospedale di Assisi.

“Abbiamo pensato di creare la Assisi Virtual Marathon, maratona solidale virtuale attraverso la quale stiamo cercando di unire il mondo delle associazioni e delle imprese del territorio facendo rete verso un unico grande obiettivo: donare all’ospedale il radiografo da corsia. Vi chiediamo di partecipare alla Assisi Virtual Marathon con sponsorizzazioni dirette o attraverso l’organizzazione di eventi di fundraising, ognuno secondo le proprie potenzialità, correndo insieme verso il traguardo. Abbiamo aperto una pagina Facebook dedicata, nella quale daremo risalto a tutti i vostri progetti e renderemo merito di ogni donazione ricevuta, aggiornando il budget ad ogni nuovo incremento. Siamo pronti – conclude la nota – a mettere a disposizione il logo Assisi Virtual Marathon in formato grafico per permettervi di promuovere al meglio le vostre iniziative a sostegno del progetto. Siamo certi delle potenzialità del mondo delle associazioni e delle imprese che come noi operano con impegno e dedizione nel nostro territorio; aiutateci ad aiutare gli altri”.