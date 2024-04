Attività sportiva e culturale, al via le domande nella Zona sociale 3: stanziati 48.000 euro

Il Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3, in linea con la conferenza ad hoc, ha programmato di utilizzare le risorse assegnate per il sostegno dei figli minori per l’attività sportiva e culturale, pari a quasi 48 mila euro (per la precisione 47.960,80) del Fondo regionale per le politiche della famiglia per sostenere i nuclei familiari residenti nei territori della Zona sociale 3 e cioè Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica.

Le modalità stabilite sono attraverso l’erogazione di un contributo economico “una tantum”, a titolo di rimborso spese per i costi sostenuti dalle famiglie per i figli minori che hanno frequentato corsi/attività organizzati da associazioni/società culturali e/o sportive, (stagione sportiva e/o culturale 2023/2024 con iscrizione del minore effettuata e documentata entro e non oltre la scadenza del 02.05.2024). I requisiti per accedere ai contributi sono l’Isee in corso di validità con valore pari o inferiore ad € 30.000,00; non aver beneficiato, per lo stesso periodo di riferimento e per il medesimo minore per cui si chiede il rimborso, di contributi per la stessa finalità erogati dall’Inps o da altro ente; essere in possesso di documentazione fiscalmente valida, attestante l’iscrizione del/i minore/i a una delle suddette attività e la relativa spesa sostenuta rilasciata dalla struttura in cui si svolgono i corsi/le attività stesse; la domanda dovrà essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti tramite mezzo raccomandata A/R e/o tramite posta elettronica certificata (Pec) secondo le disposizioni vigenti, al proprio Comune di residenza. Le domande presentate con diverse modalità non saranno ammissibili.

Il modello di domanda si può scaricare dal sito istituzionale del Comune di Assisi (link diretto) o ritirare presso l’Ufficio servizi sociali presso al sede di Santa Maria degli Angeli (3 piano) durante gli orari di ufficio. Per qualsiasi informazione sui contributi per l’attività sportiva e culturale, è possibile telefonare al numero 075/8138208.

