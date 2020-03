Assisinonsiarrende, una pagina Facebook ‘aperta’ per condividere servizi e aiuto

Una pagina, Assisinonsiarrende, per segnalare le attività che fanno consegne a domicilio e le informazioni di servizio sul coronavirus. A crearla è stato – “senza pretese né aspettative” – Luca Becchetti.

“Lavorando nel mondo dell’informatica – spiega, contattato da AssisiNews – volevo rendermi in qualche modo utile. Vedendo i post di molti commercianti che cercano di far fronte all’emergenza ho pensato che un posto comune in cui raccogliere tutte queste info di servizi a domicilio, ecc. sarebbe stato utile”. Le adesioni ad Assisinonsiarrende (qui, su Facebook) sono già un centinaio, ma “speriamo che la pagina cresca in fretta anche perché stare a casa non è semplice, molto sono le rinunce da fare, ma sapendo quello che sono i servizi potrebbe pesare un po’ di meno… e sopratutto se ho chi mi porta a casa i beni di necessità è molto più semplice rispettare #iorestoacasa”.

Correlato: Coronavirus, per gli anziani di Assisi arriva l’assistenza della Protezione Civile: come ottenerla

Come si legge in uno dei post della pagina, “Quello che stiamo vivendo è un momento veramente delicato, una situazione che la maggior parte di noi non ha mai vissuto. Girando per la nostra bella città, vedo strade deserte, attività chiuse, e mi piange veramente il cuore! Senza tralasciare la gravità della situazione, abbiamo pensato che sarebbe stata una cosa buona avere una pagina in cui aziende, commercianti, volontari possano pubblicare quelli che sono i servizi che in questo momento possono offrire”.

E così sulla pagina vengono rilanciati

– menù da asporto

– consegne a domicilio

– servizi per gli anziani

– assistenza psicologica da remoto

– servizi fruibili online

– consegna medicinali