Il Pastarolo di Michele Raspanti, si continua con le consegne a domicilio e con la vendita della pasta fresca (in orari ridotti e nei limiti delle norme). Mentre alcune attività sospendono tutto alla luce delle nuove restrizioni del governo (Dulcinea Gelateria e Skuisito Gelateria caffè hanno deciso di interrompere anche il servizio a domicilio), c’è chi comunque, rispettando le norme in vigore, prova ad andare avanti. È il caso, appunto, de Il Pastarolo. (Continua dopo il video)

“Ci stiamo provando – dice il titolare dell’attività di Santa Maria degli Angeli, uno dei sostenitori della prima ora di AssisiNews – il servizio a domicilio per i nostri pasti gastronomici va avanti, come così per la pasta fresca. La pasta fresca è possibile acquistarla anche presso il nostro punto vendita dalle 11 alle 13. La nostra attività produttiva è al momento aperta. Faremo una valutazione nei prossimi giorni, al momento abbiamo deciso di proseguire chiudendo la sala ristorante, ma continuando con il servizio a domicilio stando vicino alle persone e ai nostri clienti”. Per ulteriori informazioni ed eventuali ordinazioni il numero di telefono è 333.4193604.

Come anticipato ieri dal premier Conte, “Disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio”.