AVIS Assisi, nuovi donatori grazie agli istituti scolastici

Il 7 novembre presso il Punto di Raccolta dell’Ospedale di Assisi si è svolta una giornata organizzata dall’AVIS Assisi che ha coinvolto diversi studenti delle scuole superiori locali. Un totale di 16 ragazzi e ragazze (da poco maggiorenni), provenienti dall’Istituto Alberghiero, dal Liceo Scientifico, dal Liceo “Properzio” e dal Polo Scolastico “Bonghi”, hanno avuto l’opportunità di sottoporsi ai primi esami per diventare donatori di sangue; decorsi 30 giorni, ricevuta l’idoneità, potranno effettuare la loro prima donazione.

“L’iniziativa dell’Avis Assisi – si legge in una nota – si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e promozione della donazione. È stata resa possibile grazie al sostegno dei dirigenti scolastici e dei docenti degli istituti superiori del comune di Assisi che, con grande impegno, hanno supportato il progetto. Un ringraziamento speciale va ai professori Claudia Apostolico, Elisabetta Berardi, Marina Braconi, Patrizia Peschechera e Federico Della Bina che – dice l’associazione – hanno contribuito attivamente a questa giornata dimostrando, loro ed i loro alunni, grande dedizione e sensibilità ai temi della solidarietà, della salute e del bene comune”.

“L’AVIS Assisi, con il supporto delle istituzioni scolastiche, vuole così consegnare alla cittadinanza un momento di speranza e di impegno per il futuro, non solo della donazione di sangue, incoraggiando i giovani a diventare protagonisti attivi della società con concreti atti di generosità. Questa iniziativa – conclude la nota – si inserisce in un progetto di educazione alla solidarietà che vede nelle nuove generazioni una risorsa fondamentale per garantire la continuità della donazione di sangue, un gesto che ogni anno salva migliaia di vite”.

Per prenotare la prossima donazione di sangue od avere informazioni su come diventare donatori basta inviare un messaggio Whatsapp al numero dedicato 353.4313217. Donare il sangue è naturale – ricordano dall’Avis – e migliora noi e ciò che ci circonda.

