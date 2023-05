Calendimaggio Insieme, pranzo in taverna per gli ospiti dell’Andrea Rossi

Un momento di aggregazione non solo per i giovani. È il Calendimaggio di Assisi, che – grazie a Calendimaggio Insieme – ha visto protagonisti di un momento di aggregazione anche gli anziani della casa di riposo Andrea Rossi. L’obiettivo era di stimolare la socializzazione e promuovere la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale della città, in forme ovviamente a loro consone. Nello specifico, un pranzo tutti insieme nella taverna dell’Ente in via Arco delle Volte.

Nell’ambito del progetto “Calendimaggio Insieme”, dunque, la grande festa laica di Assisi ha offerto un momento di svago e divertimento agli anziani ospiti della struttura assisana, grazie appunto all’iniziativa realizzata dall’animatrice, per la cooperativa Polis, Alessandra Caputo. Il progetto ha inoltre avuto il sostegno della direzione sanitaria della struttura presieduto da Giorgio Buini e dalla consigliera del cda Anna Picotti.

Dal canto suo, il Comune di Assisi ha offerto agli anziani il pranzo nella taverna dell’Ente con il menu firmato quest’anno dallo chef Giorgio Barchiesi in arte Giorgione. All’iniziativa – fanno sapere la casa di riposo Andrea Rossi di Assisi e la cooperativa Polis – hanno partecipato anche l’assessore alle politiche sociali Massimo Paggi e la consigliera comunale Laura Pizziconi che si sono spesi per la realizzazione del progetto.

