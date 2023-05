Amministrative 2023, Fabrizio Gareggia riconfermato sindaco di Cannara

Fabrizio Gareggia è di nuovo sindaco di Cannara: alle amministrative 2023 con poco meno del 60% i cittadini hanno dunque premiato la continuità proposta dal primo cittadino uscente con la sua lista Cannaresi liberi, che si concretizzerà anche in una riconferma in blocco della giunta. Ancora prima di sapere le preferenze confermati in blocco Silvana Pantaleoni (vicesindaco), Lucia Paoli (Piandarca e decoro urbano), Diego Andreoli (Sviluppo economico, Commercio, Centro storico, Personale), Luna Stoppini (Agricoltura, Ambiente, Rapporti con le associazioni), mentre il sindaco manterrà urbanistica, bilancio tra le altre deleghe.

Gareggia, che ora parla di “grandissimo risultato e di una grandissima soddisfazione a livello personale”, si era ricandidato alle amministrative 2023 “accettando una nuova sfida e di rimettermi in gioco per realizzare nuovi progetti, sempre più ambiziosi. In questo percorso avrò con me un gruppo unito, fatto di persone competenti che tutti avete già conosciuto e delle quali si può avere fiducia. Anche nei momenti più difficili hanno dimostrato di sapere cosa fare e il loro contributo è stato sempre decisivo”. Tra i primi a congratularsi con il sindaco uscente e rientrante, la presidente della Regione Donatella Tesei e il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Pastorelli. “Sono contentissimo, è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita – le prime parole del sindaco, di fatto alla terza vittoria di fila – i cittadini ci hanno dato piena fiducia e già da domani saremo al lavoro per continuare il grande lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi cinque anni. Scuole medie e le opere finanziate per 14 milioni di euro tra le priorità”.

Niente da fare dunque per la giovane Alessia Sirci, candidata da Insieme per Cannara, lista ispirata ai valori dem centrosinistra che aveva avviato “un grande cantiere civile, aperto e plurale, dove lavorare insieme per costruire la Cannara che vogliamo”. Per lei solo circa il 40% dei voti. “A Cannara – le sue parole – prendiamo atto della volontà degli elettori. Ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno sostenuto e ci hanno dato fiducia.Costruiremo su questo risultato, saranno 5 anni duri in cui continueremo a lavorare nell’interesse della città, convinti che l’impegno e la dedizione non debbano cambiare sulla base del successo elettorale”

