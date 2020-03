Dopo il giro di vite del governo per contenere il Coronavirus, si può arrivare solo previo appuntamento telefonico

Emporio 7 ceste, cambiano orario e modalità di fruizione. Lo comunica la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino in una nota.

Nuove modalità di distribuzione di prodotti all’Emporio solidale diocesano “7 Ceste” di Santa Maria degli Angeli. In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, la struttura della Caritas, che assiste circa 1.300 soggetti, ha cambiato orario e modalità di erogazione dei prodotti.

La distribuzione all’Emporio 7 Ceste avviene ora solo su appuntamento telefonico, chiamando il numero 371.3344796, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Chi resta a casa non perde il punteggio e potrà utilizzarlo in futuro. L’Emporio, inaugurato nell’anno 2016, è nato da una collaborazione tra il Comune di Assisi e la Caritas diocesana. Il suo scopo è quello di offrire sostegno alle famiglie in difficoltà.

La struttura, i cui locali sono stati ampliati lo scorso mese di dicembre, è organizzata come un normale negozio (minimarket) dove, però, i prodotti si ‘acquistano’ con l’utilizzo di una ‘card sociale’ a punti. Trae la sua fonte di sostentamento dalla raccolta delle collette alimentari e Banco alimentare, dalle donazioni di alimenti da parte di aziende e supermercati. Si sostiene grazie anche ai contributi dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona.

Dall’analisi dei dati sugli assistiti dall’Emporio 7 Ceste pubblicata in occasione della Giornata mondiale dei poveri 2019 emerge che, dall’apertura ufficiale, avvenuta il 1 maggio 2016, ad oggi sono state attivate 516 tessere per un totale di 1.707 persone. Il numero di assistiti mensile si attesta oggi, come detto, sulle 1.285 unità. Il 61% sono migranti, stranieri e minoranze, il 4% sono disabili e il 3,9% sono senza fissa dimora. Il 66,6% degli assistiti ha un’età compresa tra i 16 e i 64 anni.