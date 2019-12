Emporio 7 ceste, il 20 dicembre 2019 l’inaugurazione dei nuovi locali

Saranno inaugurati venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 17,30, gli ulteriori locali dell’Emporio 7 Ceste a Santa Maria degli Angeli (di fronte al Teatro Lyrick). La cerimonia avverrà alla presenza del vescovo della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, del parroco padre Luca Paraventi e di padre Stefano Albanesi.

L’Emporio 7 Ceste è un’opera segno nata in strettissima sinergia e collaborazione con il Comune di Assisi per sostenere le persone più bisognose del territorio che trae la sua fonte di sostentamento dalla raccolta delle collette alimentari e Banco alimentare, dalle donazioni di alimenti da parte di aziende e supermercati. Attualmente vengono aiutati quasi 1.300 poveri del territorio comprensoriale di Assisi, Bastia Umbra e Bettona, e di tutta la Diocesi.

Dall’analisi dei dati sugli assistiti dall’Emporio 7 Ceste pubblicata in occasione della Giornata mondiale dei poveri 2019 emerge che, dall’apertura ufficiale, avvenuta il 1 maggio 2016, ad oggi sono state attivate 516 tessere per un totale di 1.707 persone. Il numero di assistiti mensile si attesta oggi, come detto, sulle 1.285 unità. Il 61% sono migranti, stranieri e minoranze, il 4% sono disabili e il 3,9% sono senza fissa dimora. Il 66,6% degli assistiti ha un’età compresa tra i 16 e i 64 anni.

L’Emporio, che trae la sua fonte di sostentamento dalla raccolta delle collette alimentari e Banco alimentare, dalle donazioni di alimenti da parte di aziende e supermercati, si sostiene grazie anche ai contributi dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona.