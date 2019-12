Precetto di Natale 2019, la Guardia di Finanza in festa (FOTO)

La Guardia di Finanza di Assisi ha festeggiato il precetto di Natale 2019. A celebrare messa, alla Chiesa Nuova, padre Rosario Gugliotta insieme al cappellano militare don Aldo. Grande partecipazione dei finanzieri assisani, presenti al gran completo. La messa è stata un momento di incontro e di coesione spirituale per tutti i finanzieri.

Nel corso della tradizionale cerimonia, i celebranti hanno invitato i presenti a interrogarsi sul senso del Natale, quale momento centrale della fede cristiana. Non è mancato un plauso alla vocazione della Guardia di Finanza a difendere i cittadini con costante impegno e senza riserve. Durante l’omelia della messa del Precetto di Natale 2019, padre Gugliotta si è soffermato sul ruolo svolto dalla Guardia di Finanza di Assisi e non solo in difesa del bene comune. “Un’attività svolta quotidianamente – è stato sottolineato – a tutela dei cittadini e delle imprese che rispettano le regole, con forte funzione sociale”.

Il sacerdote ha ringraziato i finanzieri per l’impegno profuso a presidio della legalità, della sicurezza economico-finanziaria nella Provincia e a favore del bene comune. Ha infine rivolto un pensiero a quanti sono mancati nell’anno. Tra le operazioni condotte dalla Finanza di Assisi nel corso del 2019, tra le altre, i lavoratori in nero in un hotel della zona e la maxi operazione contro i furbetti delle case popolari.

Foto © Mauro Berti