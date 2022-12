Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 2022, i messaggi da Assisi e Cannara

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 2022, che sicelebra ogni anno il 3 Dicembre l’ex Assessore del comune di Assisi Claudia Maria Travicelli pone l’accento soprattutto sull’integrazione sociale, convinta che il lavoro è parte della vita e l’integrazione avviene anche attraverso il lavoro.

“Nella nostra società la vita senza il lavoro – scrive – diventa una vita non completamente realizzata per qualsiasi persona, ed a maggior ragione lo diventa per una persona con disabilità. Negli anni molto è stato fatto, ma c’è ancora tantissimo da fare e da incentivare. Anche nella nostra regione, nelle nostre città le persone con disabilità sono inserite in diversi settori professionali: persone lavorano in ditte private, presso il servizio pubblico ed alcuni in cooperative sociali per l’integrazione lavorativa. Non dimentichiamoci delle grandi realtà come l’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi, oggi è un centro d’eccellenza per l’attività riabilitativa, psicoeducativa e l’assistenza socio-sanitaria a ragazzi con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con disturbi comportamentali, il cui personale ogni giorno si occupa di tutti coloro che con bisogno e speranza bussano alla loro porta. Esiste anche una realtà ben presente su tutto il territorio costituita dai laboratori protetti e dai centri diurni socio-pedagogici gestiti da Associazioni e Cooperative private, con l’assistenza di personale qualificato in alcune di queste gli ospiti con disabilità producono oggetti di artigianato, di falegnameria, sartoria, tessitura, ceramica, bigiotteria etc. I manufatti di ottima qualità sono prodotti con gioia, con orgoglio da parte delle persone e soprattutto con grande amore. Nei laboratori, le persone con disabilità svolgono con precisione e competenza attività anche nell’ambito del giardinaggio, nelle cucine e in altri servizi. Spesso in questi anni mi sono domandata quanti sono gli uffici presenti nelle nostre amministrazioni per persone con disabilità? Non oso rispondere …

In questa giornata e non solo mi permetto con molta delicatezza e tatto di riportare la voce di tante amiche ed amici con disabilità, le loro e nostre perplessità/criticità, le tante domande e richieste permettetemi legittime che vogliamo inoltrare alla politica tutta e a chi oggi si accinge a governare la nostra bella Italia

Un enorme ringraziamento va a tutti coloro che ogni giorno in vari modi, ruoli e luoghi si occupano di persone con disabilità. Con forza crediamo che sia non solo etico, ma utile un’integrazione migliore delle donne e degli uomini con disabilità, si dia loro un percorso lavorativo serio e tranquillo, un vero futuro. Accompagniamoli dignitosamente sin dalla scuola e ricordiamo alla politica tutta di smetterla di considerare le persone disabili solo una spesa.

Da Cannara il messaggio del sindaco Fabrizio Gareggia: “In questi anni c’è stato un impegno costante della nostra amministrazione per garantire a tutti la piena fruizione delle strutture pubbliche”, la premessa. Ripercorrendo il lavoro fatto in questi anni, sicuramente tra i più importanti ci sono gli interventi sulle scuole e sugli impianti sportivi che oggi sono tutti pienamente accessibili. All’abbattimento delle barriere architettoniche sono stati indirizzati anche gli interventi sui parchi pubblici, sia quello realizzato nei giardini del centro storico che quello in via di ultimazione di Via San Donato. Entro gennaio, inoltre, realizzeremo cinque aree giochi nei parchi e nelle aree verdi del territorio, installando anche giochi inclusivi”.

“Guardando al futuro – dice Gareggia – c’è ancora molto lavoro da fare. Nell’immediato c’è in programma la ristrutturazione del Ponte sul Fiume Topino che la Provincia di Perugia attuerà nei primi mesi del 2023: su questo progetto siamo intervenuti per ottenere l’allargamento della sede stradale che consentisse un passaggio pedonale più agevole e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nel corso del 2023 avvieremo anche i lavori di completamento di Palazzo Feltri, grazie al finanziamento di 800 mila euro ricevuto dalla Regione. Questo edificio è stato individuato come sede degli uffici comunali aperti al pubblico, con un ascensore e percorsi accessibili, visto che l’attuale sede – sebbene ristrutturata di recente – è inaccessibile per le persone con disabilità”.

“Ovviamente l’orizzonte temporale degli interventi non può e non deve essere circoscritto al solo mandato amministrativo, ma deve svilupparsi in maniera organica anche per gli anni a venire. Proprio in quest’ottica – conclude Gareggia – stiamo elaborando il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PeBa) che analizza la situazione attuale delle strutture e delle infrastrutture pubbliche ed evidenzia le criticità ancora irrisolte in tema di accessibilità da un lato e, dall’altro, le azioni necessarie a rimuoverle.

In questo percorso è stato fondamentale l’apporto di tutti gli assessorati che hanno contribuito in maniera determinante a sviluppare il tema della disabilità con un approccio integrato, nell’intento di rendere Cannara un paese migliore e più vivibile per tutti”.

