La leggenda dei 100 Babbi Natale 2019, solidarietà e lambrette ad Assisi

Grande successo domenica 22 dicembre mattina ad Assisi per La leggenda dei 100 Babbi Natale 2019, tradizionale iniziativa che unisce l’amore per le lambrette alla solidarietà. Il raduno è partito Santa Maria degli Angeli, nella zona della Basilica Papale. Proprio qui, i babbi natale vespisti hanno donato un offerta all’Associazione Con Noi.

La leggenda dei 100 Babbi Natale 2019 ha poi fatto sosta anche in Piazza del Comune ad Assisi. I partecipanti hanno anche avuto un aperitivo offerto dal Conad di Bastia Umbra. È seguito il pranzo con scambio Auguri di Buon Natale. “La leggenda dei 100 Babbi e Babbe Natale – fanno sapere dall’associazione Con Noi – anche quest’anno ci ha incontrato. Forse non è solo una leggenda ma Persone Vere dal Cuore Grande. Grazie di cuore a tutti. Buon Natale”.

L’Associazione “Con Noi Associazione per le Cure Palliative” ONLUS è una organizzazione, senza fini di lucro, che opera in collaborazione e sinergia con la struttura pubblica dedicata per le cure palliative, in sostegno dei pazienti e dei loro familiari. L’associazione intende ottimizzare i vari livelli di assistenza domiciliare e residenziale (Hospice) ai malati terminali con la collaborazione di volontari che sono formati per svolgere i compiti di accompagnamento e accudimento, nei quali il rapporto umano è preponderante e comprendono tutte quelle attività svolte, con affetto e dolcezza, accanto ai malati e alle loro famiglie.

Foto Francesco Assisi/fb