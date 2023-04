Messa di Pasqua alla casa di riposo Andrea Rossi: auguri ad anziani e famiglie (foto)

Messa di Pasqua alla casa di riposo Andrea Rossi di Assisi a inizio settimana, presente tutto il cda della struttura capitanato da Giorgio Buini, che, insieme agli altri membri del CDA, ha colto l’occasione per fare gli auguri di buona Pasqua agli anziani e ai loro familiari, portando anche i saluti del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale. Un ringraziamento è andato anche a tutto lo staff, gli operatori e gli infermieri che quotidianamente prestano il loro servizio nella struttura, prendendosi cura dei suoi ospiti con amore, ricreando un clima familiare.

Oltre alla messa di Pasqua, nel weekend anche grande successo per lo spettacolo di beneficenza per la casa di riposo Andrea Rossi: Checca delle Caramelle ha visto tre messe in scena (su assisieventi.it le foto dello spettacolo) che hanno sempre registrato il tutto esaurito. Si tratta di una divertente commedia in due atti scritta e diretta da Gianfranco Puntato ed interpretata dalla mitica PFM – Premiata Falegnameria Mauretto. Nel cast Lucio Angelini, Enrico Assunti, Corrado Benevieri, Francesco Bolletta, Claudio Campodifiori, Bruno Cianetti, Nicola Cigliano, Luigi Natalini, Paolo Passeri, Alessandro Petrucci, Corrado Romano, Riccardo Sannella, Sergio Simonelli, Alfiero Toppetti, Francesco Venturi. Voci fuori campo Antonella Brunacci e Gianfranco Puntato, suoni e luci Moreno Roscini, scene Paolo Proietti e alla fisarmonica Gianluca Bagatti. “Vedere una comunità così riunita per un nobile obiettivo come il sostegno alla nostra Casa di Riposo Andrea Rossi – le parole della direttrice artistica degli Instabili Fulvia Angeletti, che ha concesso il teatro gratuitamente – e vedere come il divertimento, il Teatro, la Compagnia e il ritrovarsi insieme riescono a mettere in moto tanta energia, è una bella botta di vita per tutti coloro che hanno partecipato! Grazie a tutti gli attori, a chi ha collaborato alla realizzazione dello spettacolo, a chi ha donato e soprattutto a Gianfranco Puntato che ha scritto e diretto questa pazza commedia”.

