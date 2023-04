Consultorio familiare e associazione Pro Familia, nuova sede a Bastia Umbra

I nuovi uffici sono al centro IdeaAzione in via delle Nazioni, oltre 12 operatori a disposizione

Difficoltà di comunicazione nella coppia, crisi di identità nei giovani, solitudine per gli anziani. Sono queste le principali problematiche che arrivano all’attenzione dei volontari dell’associazione Pro Familia OdV che raccoglie poi il consultorio familiare La Famiglia e la Scuola di formazione per consulenti familiari. Il presidente, Claudio Tufo, la sua vice Chiara Pettirossi e la direttrice del consultorio Sabrina Marini sono, insieme a una dozzina di operatori, in prima linea nell’accogliere, assistere e aiutare famiglie o single in difficoltà. Per questo da circa due mesi possono contare sui nuovi spazi all’interno del centro diocesano IdeaAzione, in via delle Nazioni, 37 a Bastia Umbra (nei pressi dell’ingresso di Umbriafiere), messi a disposizione dalla diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

“Affrontiamo mediamente circa 55 casi all’anno – raccontano i referenti del consultorio familiare – e nella maggior parte delle situazioni si tratta di famiglie in crisi per mancanza di comunicazione tra gli sposi o i conviventi, ragazzi che magari sono stati vittime di bullismo e ora fanno fatica a ritrovarsi. Dopo l’emergenza pandemica – continuano abbiamo notato un aumento di uomini, prima meno presenti e una maggiore richiesta da parte dei single. È importante che si sappia – sottolineano Claudio, Chiara e Sabrina – che il nostro non è un servizio per persone con disturbi psichiatrici o psicologici, non siamo medici; siamo persone preparate all’ascolto, all’accoglienza e a individuare con chi viene da noi un percorso condiviso”.

D’altro canto il centro Pro Familia, che nasce nel 1979 a Rivotorto grazie a padre Michele Giura, ha alle spalle una lunga esperienza, iniziata con un corso di formazione per coppie per i corsi di preparazione al matrimonio cristiano. Le lezioni e gli incontri erano tenuti da padre Luciano Cupia, psicoterapeuta e docente presso l’Università Gregoriana di Roma e da altre coppie provenienti dalla S.I.C.O.F. Successivamente si sentì l’esigenza di una formazione legata alla consulenza familiare e nacque così nel 1989, a Rivotorto, il primo corso di formazione per consulenti familiari, guidati dalla psicoterapeuta Elisabetta Baldo.

Poi nel 1993 si costituì l’Associazione Pro Familia per sostenere la Scuola di Formazione, i corsi di preparazione al matrimonio, i gruppi di famiglie affidatarie, il movimento per la vita e per l’organizzazione di convegni e corsi sempre inerenti alle problematiche familiari, genitoriali, giovanili. Per molti anni l’associazione ha trovato sede a Palazzo D’Assisi ma da quando, si è trasferita a Bastia Umbra dove ci sono maggiori e migliori spazi, può offrire un servizio anche migliore. Per informazioni si può consultare il www.consultoriolafamiglia-assisi.it, oppure telefonare al numero: 333/1539384.

