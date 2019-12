Ad Assisi vince il Natale solidale, dalle associazioni ai privati (foto)

C’è un Natale solidale che, ad Assisi e Bastia Umbra, si concretizza in piccoli e semplici gesti tanto più importanti per chi li riceve. Martedì 24 dicembre, dalle 10.30 alle 19, alla Società Fortini va in scena “Un giorno tutti insieme: a pranzo, prima e dopo”. Si tratta della “evoluzione” del Pranzo in Amicizia, iniziativa giunta alla settima edizione e nata per volontà del compianto Carlo Angeletti, fondatore della Società Fortini e che la stessa compagine, in sua memoria (il ristoratore è scomparso nel 2015), continua a proporre per le persone, meno fortunate, che hanno così l’occasione di trascorrere una giornata serena. Anche quest’anno parteciperanno circa 100 ospiti; anche grazie all’aiuto di alcuni ristoranti locali, negozi e piccoli commercianti, oltre al pranzo, sono previsti anche momenti di svago e piccoli regali. Dopo aver approntato i preparativi, gli stessi ospiti soci della Fortini serviranno il pranzo agli ospiti e passeranno con loro momenti di svago.

Lo scorso weekend È stato inaugurato l’ampliamento dell’Emporio Solidale “7 Ceste”, attivo dal 2016 grazie alla collaborazione tra Caritas diocesana e Comune. Accoglie ogni anno oltre 1.600 persone bisognose, consentendo loro di fare gratuitamente la spesa, grazie ai viveri donati da collette alimentari, da benefattori o acquistati dalla Caritas. Il Comune di Assisi ha messo gratuitamente a disposizione nuovi locali, che sono stati inaugurati con una festa all’insegna della sobrietà, presenti il sindaco di Assisi Stefania Proietti e l’assessore al Sociale Massimo Paggi, il vescovo della Diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, il capogruppo di Uniti per Assisi Antonio Lunghi, il consigliere comunale Carlo Migliosi, i parroci del territorio e tanti cittadini.

Natale solidale anche a Bastia Umbra, dove grazie alle offerte di tanti cittadini e dei volontari della Misericordia di Assisi e con il prezioso aiuto di alcune le attività commerciali, è stato invece possibile acquistare e consegnare un trattorino montascale a un giovane sedicenne che potrà così di salire e scendere le scale, senza la necessità di un intervento dei genitori. La famiglia Ottiti ha devoluto un’offerta direttamente alla famiglia. Alla cerimonia di consegna erano presenti don Maurizio Biagioni, governatore della Misericordia di Assisi, alcuni volontari, i cittadini e il vicesindaco di Assisi; ha mandato i suoi saluti anche il sindaco di Bastia.