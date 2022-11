Progetti utili alla collettività, enti e associazioni insieme per contrastare l’esclusione sociale

Il Comune di Assisi in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3 intende promuovere, tramite avviso pubblico, una politica attiva di lotta alla povertà tenendo presente l’obiettivo di contrasto all’esclusione sociale. Perciò ha previsto la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali dei quattro comuni che compongono la Zona Sociale 3, che include oltre ad Assisi anche Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, al fine di favorire l’attivazione e lo sviluppo di “Progetti utili alla collettività”.

La finalità è di individuare società cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, fondazioni, istituti scolastici ed enti pubblici disponibili ad avviare “Progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di reddito di cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo ai Comuni della Zona Sociale. E quindi il Comune di Assisi invita gli enti del terzo settore, le associazioni e gli enti pubblici a presentare la propria manifestazione di interesse per collaborare alla creazione di un sistema condiviso pubblico-privato per il territorio della Zona Sociale n. 3, volto a creare un catalogo dei Progetti utili alla collettività (Puc) da offrire ai beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC), suddiviso per Comune.

Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

Per quanto riguarda le realtà assisane, la domanda dovrà essere presentata entro il 25 novembre, in busta chiusa, con raccomandata A/R indirizzata all’ Ufficio Servizi Sociali e Gestione Erp, c/o Ufficio protocollo del Comune di Assisi, Piazza del Comune 10, 06081, Assisi (Pg) oppure con pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it (per gli altri Comuni si consiglia di controllare nei relativi siti istituzionali). La manifestazione resterà comunque aperta e sarà quindi possibile, per i soggetti interessati, presentare istanza per essere inseriti nel catalogo dei Puc dei Comuni della Zona Sociale n. 3. I progetti utili alla collettività (Puc) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti utili alla collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

© Riproduzione riservata