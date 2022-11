Gioco Maestro, il gioco come cornice educativa motivante ed efficace

Prenderà il via sabato 12 novembre 2022 a Bastia Umbra la quarta edizione di Gioco Maestro, il format di IdeAttivaMente nel quale il gioco incontra la didattica. Per questa edizione si è tornati a fare le cose in grande predisponendo un percorso formativo gratuito per i docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado di 18 ore complessive e certificate attraverso la piattaforma SOFIA.

Sabato 12, dalle 10:00 alle 17:30 l’evento di avvio con un seminario e un workshop tenuti da Gabriele Mari, educatore, divulgatore ludico, game designer, sviluppatore e formatore di calibro nazionale. L’iniziativa Gioco Maestro è promossa dall’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona in collaborazione con IdeAttivaMente ed ha l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta di aggiornamento professionale per i tanti docenti del nostro territorio. A questo link è possibile scoprire tutti i dettagli del corso nonchè procedere all’iscrizione. I posti sono in numero elevato ma limitati per ovvie ragioni logistiche.

L’intera iniziativa rappresenta un’anteprima della fiera “Fa la Cosa Giusta Umbria” che si terrà dal 18 al 20 novembre 2022 presso Umbriafiere di Bastia Umbra. IdeAttivaMente, impegnata da sempre negli ambiti dell’innovazione didattica e del digitale, sarà presente negli spazi della fiera con tantissime iniziative sia per le scuole che per le famiglie e con un’area gioco in cui poter provare gratuitamente un’infinità di giochi e svolgere tantissimi laboratori. Si può seguire la pagina facebook IdeAttivaMente per restare sempre aggiornato!

