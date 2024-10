Ragazzi Fuori: i ragazzi di Viva, Exodus Assisi e Astrolabio protagonisti su RAI 1

L’Amministrazione Comunale di Assisi incentiva le politiche giovanili supportando progetti proposti da associazioni e gruppi del territorio. Alcuni tra questi (i ragazzi di VIVA progetto BO, Exodus Assisi e Progetto Astrolabio) sono stati scelti dalla produzione di RAI 1 per la partecipazione allo speciale televisivo “Ragazzi Fuori”, che andrà in onda sulla prima rete nazionale nel mese di novembre. Questa collaborazione è il frutto di un percorso condiviso dagli assessorati alle politiche sociali e alle politiche giovanili del comune di Assisi con le associazioni coinvolte, che ha preso avvio già da tempo e che oggi vede risultati concreti e di grande impatto sociale.

Uno degli esempi più significativi di questo lavoro congiunto è la realizzazione del murale al sottopassaggio pedonale delle Cave, a Santa Maria degli Angeli, presentato lo scorso luglio. Questo progetto, il primo laboratorio di “street art” aperto al territorio, ha permesso di trasformare un luogo abbandonato e spesso vittima di vandalismo in uno spazio vitale, grazie alla creatività e all’impegno dei ragazzi. L’Amministrazione è fermamente convinta che far rivivere spazi pubblici attraverso l’arte e il coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani adulti rappresenti un’iniziativa di grande valore sociale, culturale ed educativo. Per questo motivo, grazie al supporto degli sponsor coinvolti, altri spazi del territorio saranno prossimamente riqualificati con interventi artistici simili, rendendo l’arte urbana uno strumento di inclusione e rigenerazione.

Inoltre, la Fondazione Exodus con il supporto del Comune di Assisi, in collaborazione con il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli, sta lavorando alla creazione di un polo educativo permanente, uno spazio comune dedicato a progetti che si occupino delle vulnerabilità dall’adolescenza all’età adulta attraverso attività culturali e sociali. Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Assisi intende consolidare il suo impegno nel promuovere la partecipazione attiva dei giovani e la valorizzazione degli spazi pubblici, creando una sinergia tra arte, educazione e rigenerazione urbana.

Nell’ottica dell’inclusione l’onlus VIVA progetto BO ha realizzato presso la stazione ferroviaria di Assisi un Infopoint con Servizi di accoglienza turistica integrata anche per bisogni speciali. I servizi offerti sono uno strumento per sostenere le varie attività a supporto di giovani del territorio con fragilità mentali, emotive e relazionali L’amministrazione comunale supporta i progetti giovanili con fondi propri e risorse comunali. Recentemente ha istituito anche il “fondo Don Cesare Provenzi per i giovani” in ricordo del sacerdote recentemente scomparso che andrà a finanziare attività di oratori, gruppi parrocchiali e gruppi giovanili.

“L’amministrazione – conclude la nota – ringrazia tutta la Rai nelle persone dello psicologo Stefano Pieri, conduttore della rubrica “Ragazzi fuori” che ha dialogato con le nostre ragazze e i nostri ragazzi, e del regista Andrea Rispoli”.

