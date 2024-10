Meteo Assisi 25-27 ottobre 2024: nuvole, umidità e qualche sprazzo di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 25-27 ottobre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì cari lettori, ottobre mese che chiuderemo con molta pioggia, tanta umidità nell’aria, molte nuvole e qualche timida giornata soleggiata, è il contesto tipico delle correnti occidentali. Non fa freddo, il clima resta mite e gradevole. Nel corso del fine settimana in arrivo il centro di bassa pressione presente sul Tirreno invece di traslare verso est come sarebbe normale, trovando il muro dell’alta pressione presente sui Balcani sarà costretto a fare un moto anti-zonale andando in direzione della Spagna portando piogge molto abbondanti.

Da noi si creeranno le condizioni per un miglioramento del tempo, anche se ce ne accorgeremo davvero poco date le tante precipitazioni occorse nei giorni scorsi in regime di alta pressione c’è molta umidità accumulata nei bassi strati ed ecco arriveranno diffusissime e difficili da rimuovere nebbie sulle pianure che limiteranno molto la presenza del sole. Belle giornate, in prospettiva su alte colline e montagne invece con clima simil-estivo per qualche giorno.

Vediamo intanto però le previsioni del tempo con il meteo Assisi 25-27 ottobre 2024:

oggi venerdì: giornata molto nuvolosa con solo brevi spazi di sole e rischio deboli piogge nel corso di tutta la giornata un pò ovunque sulla regione. Ventilazione debole da meridione. Temperature massime in media, minime della notte più alte per effetto della copertura nuvolosa.

Domani sabato: giornata variabile e in prevalenza nuvolosa, sole leggermente più diffuso rispetto al venerdì in un contesto sempre molto umido, non dovrebbe piovere in questa giornata. ventilazione scarsa dai quadranti meridionali. Temperature sostanzialmente stabili al più in leggerissimo aumento

Domenica infine: la giornata migliore della serie senza dubbio, il clima resterà molto umido con ventilazione molto scarsa e in regime di alta pressione dunque la nuvolosità si farà più rada ma dovremo metter in conto foschie, banchi di nebbia che si faranno più diffusi e i momenti soleggiati si faranno largo davvero in modo “muscolare” facendo fatica e non poco. Laddove, localmente, il sole riuscirà più tempo ad essere presente regalerà momenti tardo-estivi anche molto piacevoli in pianura ma soprattutto su colline e rilievi.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà la nebbia grande protagonista delle giornate, il sole ci sarà ma soprattutto sulle alture, in pianura gli alti tassi di umidità e l’alta pressione che schiaccerà l’aria dall’alto verso il basso lasceranno al sole soltanto brevi momenti di gloria. Sensazione di freddo nelle pianure, più tiepido sulle alture, qualità dell’aria in deterioramento inevitabile

A tutti voi auguriamo serenità e spensieratezza in questo fine settimana e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento. A presto!

