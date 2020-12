Spid e Cashback, Pettirossi: “DigiPASS Assisi a disposizione per attivarli”

Spid e Cashback, ma anche altri servizi digitali, “Il DigiPASS Assisi è a disposizione”. Lo ricorda l’assessore Simone Pettirossi, sottolineando come la struttura angelana sia a disposizione “dei cittadini che hanno bisogno di aprire SPID, scaricare IO e attivare il CashBack, l’ultimo dei servizi lanciati on line relativi al mondo della PA.

“Alla proposta del coordinatore di Forza Italia Leonardo Paoletti che chiede al Comune di sostenere le persone, specialmente quelle più anziane, nell’accesso ai servizi di registrazione al sistema di rimborso del 10% delle spese sostenute con carte di credito e di debito, rispondiamo positivamente”, aggiunge Pettirossi. “La mission del DigiPASS Assisi – ancora l’assessore nella nota in cui si parla di Spid e Cashback – è proprio quella di ridurre il divario digitale e accrescere le competenze tecnologiche della cittadinanza. L’introduzione del CashBack può essere colta come un’ulteriore occasione per ribadire e rafforzare l’importanza del progetto regionale che sostiene l’inclusione digitale, come anche la Lotteria degli Scontrini, un sistema originale pensata per ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale, già anticipato dal Decreto Rilancio 2020”.

In questo periodo di pandemia peraltro il DigiPASS Assisi è diventato un punto di riferimento per tante persone, associazioni, professionisti e studenti, che vi svolgono in assoluta sicurezza attività di co-working, video conferenze e video riunioni.

Il DigiPASS Assisi si sta trasformando in un vero e proprio “hub” dell’innovazione, che attraverso una efficace sinergia tra pubblico e privato può promuovere con sempre maggiore efficacia una crescita smart e sostenibile. Oggi le competenze digitali sono leve fondamentali di innovazione e di sviluppo, ma anche un pre-requisito abilitante per l’effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza. “Siamo perciò convinti – aggiunge l’assessore Pettirossi – che sul fronte della rivoluzione digitale sia molto positivo uno sforzo condiviso e collettivo, che si basi sulla collaborazione di tutti, maggioranza e minoranza, Comune, Regione e Stato, soggetti pubblici e soggetti privati. La sfida è importante. Ne va del futuro dell’Italia, dell’Umbria e anche di Assisi. Su questo, come condiviso anche recentemente con l’assessore regionale Michele Fioroni, sono importanti e utili i contributi e le proposte di tutti coloro che hanno a cuore l’innovazione, per promuovere città e territori sempre più smart, sostenibili e competitivi”.

Il DigiPASS Assisi, in questo periodo di pandemia, riceve su appuntamento.

Orari di apertura:

lunedì / 8.00 – 13.00 e 15.00 -18.00

martedì – venerdì / 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

sabato / 9.00 – 13.00.

Per informazioni o per prendere un appuntamento è possibile:

> telefonare al numero 075 8138448 o

> scrivere una mail a [email protected]