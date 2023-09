Suor Rosangela lascia la casa di riposo, il saluto dell’Andrea Rossi (foto)

Grande festa alla casa di riposo Andrea Rossi per il saluto a suor Rosangela, che lascia la struttura dopo nove anni di servizio.

Una piccola conviviale allietata dalla musica e una lettera scritta dal presidente della casa di riposo, Giorgio Buini, dal direttore sanitario, e da tutto il cda e dal personale della struttura: “Questo saluto vuole essere la voce della casa di riposo tutta ed il contenuto di queste poche righe vuole essere semplicemente un grazie. Abbiamo infatti il desiderio che si levi una voce sola e che poco abbia da esclamare se non riconoscenza da parte del cuore. Un grazie ti consegniamo, con il compito di portarlo alla congregazione delle suore francescane ospedaliere di Santa Chiara che hai rappresentato in mezzo a noi. Un grazie che forse, con un po’ di dispiacere, riconosciamo non essere sempre stato detto nei nove anni della tua presenza.

“Conosciamo e immaginiamo la fatica nel lasciare questa comunità o comunque nel ripartire ancora una volta da capo – aggiunge la nota per suor Rosangela – Hai vissuto questi anni con passione piena dedizione alla chiesa e in essa ai nostri anziani. La tua presenza nella nostra vita è stata costante, ti ringraziamo per la tua testimonianza e affidiamo al Signore tutto ciò che hai seminato con amore perché gli doni fecondità dalla tua vita consacrata e alla struttura presso cui andrai ad operare. Grazie e conservaci nel cuore, il cda e il personale tutto della casa di riposo Andrea Rossi di Assisi”.

FOTO © Mauro Berti – Gruppo Editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata