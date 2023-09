La Francescana 2023, il programma presentato ad Assisi: c’è anche una visita al Museo della Memoria (foto)

Si chiama “Scalata al Tricolore” l’evento ciclistico previsto tra Assisi e Foligno il 23 settembre e organizzato dall’Ancri (Associazione nazionale Insigniti Ordine al Merito Repubblica Italiana) sezione di Foligno-Valle Umbra, e da La Francescana Ciclostorica a.s.d. inserito nel programma delle iniziative previste per le giornate de La Francescana 2023, che si svolgerà dal 22 al 24 settembre a Foligno.

Ieri la presentazione nella sala stampa del Sacro Convento. Sabato 23 settembre – hanno spiegato gli organizzatori – i partecipanti pedaleranno insieme ai campioni benemeriti del ciclismo – Roberta Amadeo (campionessa mondiale di handbike), Gianni Bugno (campione del mondo di ciclismo) e Claudio Chiappucci (campione di ciclismo) – e ad alcuni giornalisti sportivi. La Partenza è in programma dalle 9, con ritorno/arrivo in Piazza della Repubblica a Foligno e nel mezzo una sosta ad Assisi, nel Museo della Memoria, dove è esposta la bicicletta con cui Gino Bartali arrivò secondo al Tour de France del 1949. L’evento è aperto a tutti ma le iscrizioni sono limitate ad un massimo di 40 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni 351 6273318. (Continua dopo il video – link diretto)

Tra le iniziative in programma a Foligno per la Francescana 2023, il 22 settembre l’incontro con i giovani nell’aula magna del’Istituto Commerciale per il Turismo G. Scarpellini; dalle 16 alle 18 la visita gratuita all’Oratorio della Nunziatella, un’apertura straordinaria dello spazio con il bellissimo affresco “Battesimo di Cristo” del Perugino, in occasione dei 500 dalla morte del Divin Pittore e alle 16, alle 17 e alle 18 le visite straordinarie e gratuite al Museo della Quintana a Palazzo Candiotti.

Il 23, oltre alla tappa ad Assisi, è in programma tra l’altro il Mercato vintage (bici d’epoca e abbigliamento ciclistico Vintage) in piazza della Repubblica, la “Passeggiata in bicicletta alla scoperta della città e visita del deposito dei treni d’epoca” con aperitivo in piazza e alle 18.30 a Palazzo Trinci la Presentazione libro “Bartali – Dalla giusta parte”, con la presenza di Gioia Bartali, e l’autore del libro. Infine sabato, oltre al mercatino del vintage dalle 9, La Francescana 2023 propone la partenza della ciclostorica dell’Umbria che si chiuderà alle 13 con pasta party e premiazioni in Piazza della Repubblica a Foligno. Per tutte le informazioni e il programma dettagliato, https://lafrancescana.it/

Foto A.C. Redazione Assisi News

