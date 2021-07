Sussidio per gli anziani in difficoltà economiche, come richiederlo

Anche quest’anno l’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi, ha deciso di erogare un sussidio per gli anziani in difficoltà economiche. Si tratta di una misura annuale, stabilita in 500 euro, per contrastare la povertà e favorire in un certo senso la domiciliarità delle persone anziane, agevolandone la permanenza nel proprio contesto. I requisiti per essere ammessi al beneficio sono: essere residente nel Comune di Assisi da almeno cinque anni, essere unico componente del nucleo familiare; aver compiuto 75 anni; ricevere una pensione per un importo massimo di 653 euro al mese; non percepire indennità di accompagnamento, assegno di invalidità e/o qualsiasi altro emolumento; non essere proprietario di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o all’Estero, con esclusione della prima casa; non essere inserito, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura pubblica o privata (casa di riposo, comunità, convento).

La richiesta per il sussidio per gli anziani in difficoltà economiche deve essere debitamente compilata, corredata della documentazione richiesta e riconsegnata a mano o recapitata all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi — Piazza del Comune entro il 13 agosto. II modulo della domanda, su carta semplice, è disponibile oltre che sul sito istituzionale del Comune, presso i Servizi Sociali e Contratti del Comune a Santa Maria degli Angeli, Via Patrono d’Italia. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti nonché quelle prive della documentazione saranno dichiarate inammissibili. II contributo dell’importo di 500 euro sarà erogato, a cura dei Servizi Sociali, agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva .

È facoltà del Comune, prima dell’erogazione del contributo, effettuare verifiche amministrative e qualora venissero riscontrate difformità totali e/o parziali della situazione reale rispetto alle dichiarazioni rilasciate o alla documentazione prodotta, si procederà a comunicare la non ammissibilità al conseguimento del beneficio. (per eventuali informazioni rivolgersi al numero telefonico 075/8138235). “Anche questa misura, confermata dall’amministrazione, dimostra che abbiamo sempre prestato e continuiamo a prestare attenzione ai soggetti più fragili della città – ha affermato l’assessore Paggi – e lo facciamo con provvedimenti che danno un sostegno concreto a chi vive un disagio profondo”.

Foto di Matthew Bennett/Unsplash

© Riproduzione riservata