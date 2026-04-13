Tornano i soggiorni estivi per anziani, iscrizioni il 20 e il 21 aprile

Il Comune sostiene organizzazione, spese di trasporto e servizio di animazione e assistenza

Il Comune di Assisi promuove soggiorni estivi per persone anziane residenti nel territorio comunale, sostenendo organizzazione, spese di trasporto e servizio di animazione e assistenza.I soggiorni estivi per anziani dal 21 giugno al 5 luglio 2026 a Cattolica, nota località di mare sulla riviera adriatica. I posti disponibili sono 50 e le iscrizioni si possono effettuare lunedì 20 aprile e martedì 21, dalle ore 9 alle 13, presso i locali del Centro diurno “Il Colibrì”, in viale Patrono d’Italia 66, a Santa Maria degli Angeli. Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero 329 2203806. Qualora le richieste risultassero superiori al numero dei posti, verrà redatta una graduatoria di riserva sulla base della data di presentazione delle domande. Per l’intera durata del soggiorno, saranno presenti due operatori qualificati della cooperativa sociale Asad, che provvederanno alle varie esigenze.

“L’obiettivo dei soggiorni estivi per anziani – sottolineano il sindaco Valter Stoppini e l’assessore alle politiche sociali Francesca Corazzi – è favorire il benessere psico-fisico delle persone anziane, offrendo un’opportunità di vacanza accessibile e attenta alla cura. L’idea anche quella di promuovere forme di socializzazione per contrastare isolamento e solitudine, che nel periodo estivo rischiano di accentuarsi”. “Le persone che partecipano – evidenzia il primo cittadino – vivono un’esperienza aggregativa importante, allacciano rapporti nuovi, che poi proseguono oltre il periodo della vacanza, con momenti d’incontro che si ripetono durante l’anno, rafforzando la coesione sociale e prevendendo forme di disagio”.

Foto di Luke Dean-Weymark | via Unsplash

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