Utilizzo digitale dei documenti di identità, al Digipass un nuovo info day

Il Digipass di Assisi organizza un nuovo Info Day, dedicato alle possibilità di utilizzo digitale dei documenti di identità come la carta d’identità elettronica, la patente e il passaporto. Appuntamento il 31 marzo 2023,alle 16.30.

Saranno illustrate le opportunità offerte dall’utilizzo di questi documenti in formato digitale e le tecnologie disponibili per la loro gestione e utilizzo, di cui spesso purtroppo non si è informati. La carta d’identità elettronica, in particolare, rappresenta una grande innovazione nel campo dell’identificazione personale, consentendo di accedere a numerosi servizi online in modo semplice e sicuro. Per la patente esistono importanti vantaggi in termini di praticità e facilità di gestione accedendo al portale dell’automobilista, mentre il passaporto digitale si sta affermando come una soluzione sempre più diffusa per agevolare i viaggi e ha un sito a sé dedicato per richiederlo.

Durante l’evento sull’utilizzo digitale dei documenti di identità verranno illustrate tutte queste possibilità e si discuterà anche di come queste tecnologie possano essere utilizzate per migliorare la sicurezza, oltre che per semplificare la vita quotidiana dei cittadini. L’evento del 31 marzo è aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere le possibilità offerte dall’utilizzo dei documenti di identità digitali.

L’evento è organizzato dal Digipass di Assisi, servizio della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, è possibile telefonare al numero 075 813 8448 o mandare una mail a [email protected]

Foto di Firmbee.com | via Unsplash

© Riproduzione riservata