Tre nonni centenari in pochi giorni: auguri a Marsilio Alessandretti!

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni di Marsilio Alessandretti, che arriva dopo le feste ad Emma Mariani e Gina Nottiani).

Un altro nonno centenario ad Assisi, dove il 27 marzo è stato festeggiato Marsilio Alessandretti, “102 anni di lucidità e storia del nostro territorio”, come si legge nella pagina Facebook del sindaco Proietti. “Marsilio Alessandretti è stato una ‘istituzione’ per almeno tre generazioni che, da lui e con lui, hanno riparato la bicicletta o il motorino o la vespa, si sono riforniti di miscela o hanno semplicemente chiesto un consiglio o scambiato una battuta, sentendosi sempre accolti. La sua ‘bottega’ di artigiano manutentore di bici e motori, appassionato testimone delle evoluzioni tecnologiche, a Viole era una tappa fissa per i ragazzi. E Marsilio ricorda benissimo tutto, le tante persone che conosceva, la sua amatissima moglie, le sue passioni: ‘La svolta è stata l’ape, ma la regina della strada era la vespa!’ afferma convinto”.

“È stato davvero emozionante tornare ieri insieme al consigliere Giuseppe Cardinali – scrive Proietti – a casa sua in occasione del suo 102esimo compleanno, per festeggiarlo insieme ai figli Cesare e Franco e alle nuore Ines e Maria Francesca che si prendono cura di lui insieme a Giuseppe. Il pensiero di Marsilio, il suo sorriso e la sua allegria sono andati anche agli amatissimi nipotini Anna ed Antonio. Marsilio ci ha fatto commuovere, baciando la foto e ricordando la amatissima moglie, con la quale ha condiviso i sacrifici della vita sobria del dopoguerra ma anche l’amore e la fede, l’amore per i figli e per il lavoro”.

“Grande emozione anche quando abbiamo ricordato insieme il compleanno di 100 anni di Marsilio Alessandretti, con la messa celebrata da Don Cesare Provenzi nella chiesa parrocchiale, e la festa di tutta una frazione, quando ancora indossavamo le mascherine e non ci si poteva abbracciare come ora. Marsilio è un nonno davvero speciale, con ricordi vivi della sua infanzia, della guerra, del lavoro: ci ha raccontato con serenità e con emozione una vita – illuminata dall’amore della famiglia, dall’affetto dei suoi figli Cesare e Francesco (Franco, per gli amici) e dei parenti tutti – vissuta con gioia all’insegna dei valori della semplicità, del lavoro, dell’amore coniugale, della famiglia, della fede e dell’amicizia. I più cari auguri di buon compleanno al caro nonno Marsilio, esempio di bontà e amicizia, da tutta la sua frazione di Viòle e da tutta la sua Assisi! Grazie a tutta la famiglia Alessandretti per aver accolto me e il consigliere Giuseppe Cardinali in famiglia ed abbracciato come dei figli!”.

