Zona sociale 3, al via nei Digipass i corsi gratuiti di formazione digitale per i cittadini

Al via dal 12 gennaio prossimo corsi gratuiti di formazione digitale nel territorio della Zona sociale 3 dell’Umbria, che comprende i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, con la città serafica come capofila. Il progetto è denominato “On Point – Formazione digitale dritta al punto”, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale e promosso nell’ambito della rete DigiPass – Spazi aperti al digitale. I percorsi formativi affrontano temi che spaziano dall’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione alla sicurezza online, dall’alfabetizzazione informatica di base fino all’uso consapevole dei social network e degli strumenti digitali nella vita quotidiana e familiare. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e propone percorsi formativi pensati per rafforzare le competenze digitali di base e favorire un uso più consapevole e sicuro delle tecnologie.

Nel mese di gennaio 2026, sono in programma i seguenti corsi gratuiti di formazione digitale ospitati nei DigiPass di Assisi (Santa Maria degli Angeli, Palazzo del Capitano del Perdono, piazza Garibaldi) e Bastia Umbra (via Cesare Battisti 11): Anagrafe online: servizi e certificati – lunedì 12 gennaio, ore 10.00 (Assisi); Primi passi con il computer – lunedì 19 gennaio, ore 15.00 (Assisi); Convivere serenamente con le password – mercoledì 21 gennaio, ore 15.00 (Assisi); Grafica per tutti: strumenti digitali per una grafica di base – martedì 27 gennaio, ore 15.00 (Bastia Umbra); Genitori digitali: l’infanzia – mercoledì 28 gennaio, ore 18.00 (Bastia Umbra); I social network per i principianti – venerdì 30 gennaio, ore 15.00 (Bastia Umbra). Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi prima della data di inizio. Il calendario completo, la brochure scaricabile e il form di iscrizione online sono disponibili sul sito ufficiale del progetto: www.onpointumbria.it. Per informazioni è possibile contattare il DigiPass di Assisi: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it. Ogni corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. On Point è un progetto promosso da un partenariato guidato da Il Cerchio Cooperativa Sociale, insieme ai partner FARE Soc. Coop. Sociale, Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto, Generazione T e GIOVE In Formatica srl, con il supporto dei Comuni umbri delle zone sociali coinvolte e dei Comuni capofila.

Foto di dole777 | via Unsplash

© Riproduzione riservata