Incendio in una palazzina, un ferito

I Vigili del fuoco di Assisi, con il supporto di una squadra della sede centrale, sono intervenuti nelle prime ore della mattina di sabato 10 gennaio 2026 nel Comune di Assisi, per l’incendio che ha coinvolto completamente la mansarda di una palazzina di tre piani fuori terra.

La persona che era all’interno, in buone condizioni, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

È stato necessario effettuare l’interdizione dell’intero piano dell’edificio, oltre che impedito l’utilizzo degli impianti elettrico e del gas, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

