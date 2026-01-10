Incendio in una palazzina, un ferito

Interdetto l'intero piano

10 Gennaio 2026 Cronaca 513

Incendio in una palazzina, un ferito

I Vigili del fuoco di Assisi, con il supporto di una squadra della sede centrale, sono intervenuti nelle prime ore della mattina di sabato 10 gennaio 2026 nel Comune di Assisi, per l’incendio che ha coinvolto completamente la mansarda di una palazzina di tre piani fuori terra.
La persona che era all’interno, in buone condizioni, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.
È stato necessario effettuare l’interdizione dell’intero piano dell’edificio, oltre che impedito l’utilizzo degli impianti elettrico e del gas, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock