Con il Cuore, nel nome di Francesco, padre Enzo Fortunato: “Un successo di donazioni e ascolti” (video)

Per la diciottesima volta dal 2003 a oggi, i Frati del Sacro Convento di Assisi hanno rinnovato e vinto la sfida della solidarietà, grazie a Con il Cuore, nel nome di Francesco.

Il concerto benefico, senza pubblico, andato in scena sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi (qui foto e video), ha visto sul palco Carlo Conti e Gianni Morandi, per una serata particolare i cui fondi serviranno per aiutare le mense francescane in Italia (la mensa francescana Antoniano a Bologna e l’Opera San Francesco a Milano), e le famiglie colpite economicamente dalla pandemia coronavirus.

Ottimo il responso degli ascolti: Con il Cuore, nel nome di Francesco ha ottenuto una media di 3.329.000 spettatori, pari al 14.5% di share, con picchi di 4.507.000 e 17,6% di share. Il grande cuore degli italiani ha permesso già di raccogliere oltre un milione e mezzo di euro, ma per donare c’è tempo fino al 15 luglio 2020. E intanto la trasmissioni sarà trasmessa in diversi paesi, secondo il seguente calendario.

"Con il cuore – nel nome di Francesco", una serata benefica con Gianni Morandi 🙂 LOS ANGELES 11 Giugno 16.30; 12 Giugno 20.45

NEW YORK 11 Giugno 19.30; 12 Giugno 23.45

PECHINO 12 Giugno 17.00

SYDNEY 12 Giugno 19.00

JOHANNESBURG 9 Giugno 20.30

BUENOS AIRES 11 Giugno 20.00 pic.twitter.com/8txbCGVFvE — Rai Italia (@ItaliaRai) June 11, 2020

È possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. È possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco. Per ulteriori informazioni, conilcuore.info

Il concerto Con il cuore nel nome di Francesco tornerà in onda in tv in replica su Rai 1 il 5 luglio, alle 16. Stefano Berti, direttore di AssisiNews, ne ha parlato con padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi (link diretto al video).