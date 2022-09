Un patto per cambiare l’economia: ad Assisi l’incontro tra Papa Francesco e mille giovani (foto+video)

Momenti di grande emozione a The Economy of Francesco, il racconto della giornata

(Flavia Pagliochini) L’impegno dei giovani a cambiare l’economia culmina nella firma di un patto con il Papa. Oggi è il grande giorno di The Economy of Francesco, un punto di partenza verso un’economia più a misura d’uomo ma anche di arrivo, un fare il punto dopo anni di lavori, discussioni e incontri online che si sono succeduti dall’appello di Francesco nel 2019 per un’economia più giusta ed equa. Impegni simbolicamente racchiusi in una giara che ricorda quella delle nozze di Cana, decorata dai giovani dell’istituto Serafico: “Da sempre è un’icona di rinnovamento, ed è proprio tenendo presente questa simbologia che è stata scelta una giara per accogliere gli impegni dei giovani davanti al Santo Padre durante l’evento The Economy of Francesco”, spiegano dall’Istituto presieduto da Francesca Di Maolo. (Continua dopo il video)

Francesco è ad Assisi per la sesta volta, l’ottava in Umbria: è decollato dall’eliporto del Vaticano, per atterrare mezz’ora dopo nel piazzale antistante il Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli. Al Pala eventi è stato accolto da una rappresentanza dei giovani partecipanti all’evento, cinque giovani dei cinque continenti (sono Agustina Brizuela, Sohan Francis Patrick, Maria Jordet, Sadia Mariano, Mozambico e Brandon Kengmana, e arrivano rispettivamente da Argentina, Sri Lanka, Norvegia, Mozambico e Nuova Zelanda) in rappresentanza di tutto il popolo di Eof. A seguire, il Santo Padre ha salutato il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (il Dicastero patrocina l’organizzazione di EoF); suor Alessandra Smerilli (Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), il cardinale Gualtiero Bassetti, il vescovo di Perugia-Citta della Pieve, monsignor Ivan Maffeis, Donatella Tesei, presidente Regione Umbria; Armando Gradone, Prefetto di Perugia, Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Cristian Betti, vice presidente della Provincia di Perugia; i due membri del Comitato Organizzatore dell’Evento: Luigino Bruni (economista, direttore scientifico di EoF); Francesca di Maolo (Presidente Istituto Serafico); e i rappresentanti delle Famiglie Francescane di Assisi, della Pro Civitate Christiana, della Fondazione del Santuario della Spogliazione e altri membri dello staff organizzatore.

Alle 10 il Santo Padre ha raggiunto il palco per l’incontro con i giovani, apertosi con un momento artistico-teatrale basato sul versetto “Sentinella quanto resta della notte” (Is 21,11). Il Santo Padre ha successivamente raggiunto il palco per l’incontro con i giovani, apertosi con un momento artistico-teatrale animato dal gruppo musicale Nyado con sul palco delle delegazioni di giovani: si tratta Egide, Rwanda; Thomas , Taiwan, insieme a Magali (Argentina), Viory (Filippine), Matheus (Portogallo) e Tommaso (Italia); Olena – (Ucraina) accompagnata da Jenvieve (Siria); una ragazza afghana accompagnata da Noluthando, Serena; Francesco accompagnato da Vittoria, Lilly, Raissa; Giovani indigeni – Barbara e Elis (Brasile), accompagnato da Hilu (Perù), Samuel (Kenya); Rebecca (Costa D’Avorio), Javier (Spagna) accompagnato da Antonia (Croazia), Andrei (Brasile) e Mateusz (Polonia); ed Erjon accompagnato da Alba e Andrea.

I DOCUMENTI: LE TESTIMONIANZE – IL DISCORSO DEL PAPA – IL PATTO CON I GIOVANI

Dopo il benvenuto e l’introduzione, Sono seguite le testimonianze di Serena Ionta, studentessa di dottorato in Economia (Italia), Facundo Pascutto, del progetto «Cien Asís» (Argentina), Henri Totin, direttore esecutivo di Jevev (Benin), Lilly Ralyn Satidtanasarn, attivista per l’ambiente (Thailandia), Samuel Lekato, economista (Kenya), una attivista per i diritti delle donne (Afghanistan), Mateusz Ciasnocha, contadino e co-fondatore delle Farm di Francesco (Polonia) e Andrea, giovane detenuto e studente di Fisica che ha parlato del valore del lavoro nella sua vita all’interno dell’istituto di pena. Poi il discorso del Santo Padre e alle 11.30, al termine dell’incontro, la firma del Patto di Francesco con i giovani che comprende anche i dodici impegni elaborati al termine di venerdì, giornata di lavoro nei villaggi. Poi il Santo Padre ha raggiunto il piazzale dove è atterrato l’elicottero e, dopo aver salutato le tante persone e i bimbi che lo attendevano, è poi decollato alla volta del Vaticano.Dopo aver salutato alcuni fedeli e bimbi assiepati dietro le transenne, il Pontefice è ripartito alla vola del Vaticano. (Continua dopo il video)

Imponente anche il dispositivo di sicurezza. Al fine di assicurare la sicurezza dell’evento, la Questura – come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – ha predisposto un importante dispositivo finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che potessero, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità del Santo Padre, delle personalità presenti e dei partecipanti all’evento. I servizi hanno visto impiegati gli artificieri della Polizia di Stato che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, hanno assicurato le bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi.

Il servizio di Ordine Pubblico ha visto impiegati, sotto la direzione di un dirigente della Questura, coadiuvato da altri cinque funzionari, oltre agli artificieri e cinofili, anche equipaggi dedicati della Polizia di Stato, della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e Provinciale, oltre agli operatori del Reparto Mobile, del Battaglione dell’Arma dei Carabinieri, degli equipaggi del Reparto Volo della Polizia di Stato, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e della Digos. Importante è stato anche il contributo della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria che, attraverso un attento monitoraggio delle vie d’accesso alla città e della Stazione di Assisi – vicina al Teatro Lyrick – hanno garantito la sicurezza dei partecipanti arrivati in città, evitando il minimo disagio per l’arrivo e per la circolazione.

I servizi hanno visto in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche che, hanno effettuato dei controlli – sia statici che dinamici – nelle varie zone interessate dalla manifestazione. L’evento ha visto altresì la partecipazione delle UOPI – Unità Operative di Pronto Intervento – e delle API – Aliquote di Pronto Intervento che, unitamente ai reparti territoriali, concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica. Questi reparti concorrono, inoltre, ai dispositivi di prevenzione generale attuati dalle Questure attraverso attività di vigilanza dinamica o di stazionamento a protezione di obiettivi a particolare rischio di minaccia terroristica, gestendo anche eventi di criminalità, ancorché non riferibili a contesti terroristici, ove sia gravemente compromessa la sicurezza delle persone e degli altri operatori delle Forze dell’Ordine.

Foto redazione Assisi News

© Riproduzione riservata