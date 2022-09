Palio de San Michele 2022, il Rione Portella in scena con “Sognando il cielo” (foto)

Dopo Sant’Angelo e Moncioveta, giovedì 23 settembre al Palio de San Michele 2022, è stato il turno del Rione Portella che ha sfilato con “SOGNANDO IL CIELO”. Il pubblico non ha tradito le attese e, come sempre, le tribune hanno registrato il tutto esaurito.

Prima della sfilata La capitana Elisa Frappini, anche lei al primo mandato, non ha nascolto l’emozione per la sua prima volta: “Ho una grandissima tensione, chiaramente positiva e sono molto emozionata, sorpresa, stupefatta. Ho la gioia di una bambina che vede per la prima volta qualcosa di nuovo. Già la sfilata per me è proprio questo. Lo era da rionale figuriamoci ora che sono il Capitano del mio splendido rione. E sono qui, ad assistere i ragazzi che stanno montando sia i carri che la scenografia. Mentre lavorano… faccio altrettanto! Forse anche per non pensare, per godermi questo giorno dentro e fuori di me!”

Cosa ti aspetti dalla sfilata del Rione Portella al Palio de San Michele 2022? “So quanto hanno lavorato i ragazzi, so quant’impegno è stato profuso da ogni singolo rionale per arrivare alla sfilata di questa sera. Cosa mi aspetto? In primis che sia un bellissimo spettacolo e che riempia gli occhi del pubblico lasciando in loro il ricordo di una bellissima serata. Non sono di tante parole perché quest’emozione mi toglie la voce e mi annebbia i pensieri. Però… una cosa riesco a dirla ad alta voce: forza ragazzi, forza Portella sempre!”

TRAMA: SOGNANDO IL CIELO

Non c’è nulla di più bello che concedersi la libertà di sognare ad occhi aperti. Si può sognare una vita diversa, si può sognare di avere più libertà, più coraggio di saltare nel vuoto…

Lunedì 26 Settembre I GIOCHI IN PIAZZA tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.paliodesanmichele.it. I biglietti per Giochi, Lizza e Minipalio saranno disponibili dal 25 settembre.

Foto di Fap Foto inviate dall’ufficio stampa dell’Ente Palio de San Michele

