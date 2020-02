Cinque al SuperEnalotto, a Spello vinti oltre 74.000 euro

Prima super-vincita del 2020 in Umbria, grazie a un cinque al SuperEnalotto. Succede a Spello, dove sabato sera un fortunato giocatore ha vinto 74.108 euro. La schedina vincente è stata convalidata al tabacchi Brozzi di piazza Kennedy. Altri due cinque al SuperEnalotto, sempre con la stessa vicinta, si sono avuti a Empoli e Orio al Serio, in questo caso con schedine giocate al punto vendita Sisal Tabaccheria Zalli situato in via Raffaello Sanzio CC Coop, 199 e al punto vendita Sisal Casa Fortuna situato in via Portico, 71.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 16,8 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso martedì, 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Umbria, riferisce Agipronews, l’ultimo Jackpot è stato vinto a settembre del 2011, con 65 milioni a Gubbio. Il nuovo Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 16,8 milioni di euro. Altre vincite consistenti, con il 5, a settembre 2019 a Terni (con una schedina del Superenalotto che ha centrato un 5, il fortunato vincitore si è portato a casa poco più di 57mila euro) e a metà dicembre 2019 a Gubbio, con un giocatore che aveva vinto 37 mila euro giocando una schedina con cui erano stati realizzati un 5, un 4, un 3 e due punti 2.