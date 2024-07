Rita Ora in Umbria: tappe a Spello e ad Assisi per la cantante (foto)

Un post sul suo seguitissimo profilo Instagram con la descrizione (“sgrammaticata”) “Oh Italy – what a joy” e una bandiera dell’Italia e anche in Umbria scoppia la Rita Ora mania.

Ma chi è Rita Ora? Nata a Pristina negli anni ’90’, ha cominciato a farsi notare nel 2009 quando vince la gara per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest, ma decide di non parteciparvi, non ritenendo la competizione adatta alla sua musica. Il suo primo album, intitolato “Ora”, esce nel 2012 e include collaborazion con artisti del calibro di will.i.am, Drake, Tinie Tempah e Kanye West. a pubblicato altri due album nel 2018 e nel 2023; è stata anche testimonial pubblicitaria, tra l’altro per Calvin Klein, per il marchio italiano Superga e per Material Girl, linea d’abbigliamento ideata da Madonna. Dal 2022 è sposata con il regista Taika Waititi, 47 anni, noto soprattutto per il film “Jojo Rabbit”.

La (per brevità) cantante avrebbe visitato – stando alle foto – Assisi e Spello, ma non si escludono ulteriori location al momento segrete. Nello specifico, oltre alla (riconoscibilissima) navata centrale della Basilica di San Francesco ad Assisi, la star è stata anche a Spello, la città dei fiori e dai caratteristici vicoletti. Ci sono poi un selfie dal finestrino di una 500 della Fiat (old style), la foto di un tramonto nelle campagne del cuore verde d’Italia e due scatti culinari: un gelato e un video in cui si vede un prosciutto tagliato a mano. E per l’Umbria, un po’ di notorietà su un profilo da 16 milioni di followers.

