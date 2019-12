Presepe vivente di Spello 2019, un’autentica riproduzione del tempo di Gesù (foto)

Nell’atmosfera incantata di uno dei borghi più belli dell’Umbria, tra le antiche torri di Properzio, rivivrà la nascita di Gesù, grazie al presepe vivente di Spello 2019. Fra piazzette e piccole preziose vie, si incontreranno artigiani dediti ai loro mestieri, mercanti, soldati romani. Suggestive scene di vita quotidiana… per ritrovare la magia della Natività.

A organizzare il presepe vivente di Spello 2019, giunto alla terza edizione, è l’associazione culturale Ombrikos. Tale evento religioso si caratterizza per essere unico del suo genere: le ambientazioni sono riproduzione autentica del tempo di Gesù. Infatti, a differenza di altri presepi viventi che si ispirano alla tradizione francescana (medievale) ovvero napoletana (ottocentesca), a Spello si celebra la natività per come descritta dalle Sacre Scritture. Tale paradigma, detto anche ‘Anno zero’, cura in particolar modo le scene di vita quotidiana, i mestieri e le arti che si svolgevano in Giudea durante il tempo della dominazione romana.

Alle Torri di Properzio – con entrata dal Piazzale Sant’Andrea – si potrà ‘camminare indietro nel tempo’ incontrando legionari romani e mercanti che vi faranno vivere un’esperienza sensoriale attraverso colori, profumi e suoni del tempo passato. La cura dei particolari e della filologia storica, rendono il Presepe Vivente di Spello un evento imperdibile. Le due rappresentazioni del presepe vivente di Spello 2019 si svolgeranno nell’area delle Torri di Properzio il 26 dicembre e 5 gennaio dalle ore 17:00.

