Anniversario morte Gino Bartali, iniziativa al Museo della Memoria

ASSISI – A distanza di 25 anni dalla morte di Gino Bartali, Assisi ricorda il grande campione di ciclismo e Giusto tra le Nazioni con un’iniziativa che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 15.30 al Museo della Memoria, nel Santuario della Spogliazione, in piazza Vescovado 3. Alle ore 15.45 ci sarà un momento di dialogo con la nipote Gioia Bartali. A seguire il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, presiederà la santa messa nella Cappellina privata, appartenuta al ciclista toscano e dedicata a Santa Teresina del Bambin Gesù, che è stata donata nel 2018 dalle nipoti Gioia e Stella Bartali al “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944” che l’ha posta nel percorso di visita. “Era il 5 maggio del 2020 – sottolinea Marina Rosati, responsabile del Museo – quando abbiamo ricordato il grande campione con una messa sempre nella sua cappellina; eravamo in pieno lockdown e con una diretta streaming abbiamo permesso anche ai parenti di partecipare a questo momento di preghiera e ricordo di Gino Bartali che resta un testimone importante della memoria e dello sport e nella vita per i nostri giovani che possano comprendere, seguendo il suo esempio, i valori veri della vita”.

