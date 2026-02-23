Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventiquattresima e ventitreesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del ventiduesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, seconda sconfitta consecutiva per il Cannara. Dopo lo scivolone casalingo contro il Siena, la compagine di Armillei nell’anticipo del sabato è stata sconfitta per 2-1 nel derby del “Casini” dal Trestina. Dopo l’iniziale vantaggio dei locali con Ferri Marini, il Cannara era riuscito a riprenderla con Schvindt. Un pareggio che però non è durato molto; pochi minuti più tardi, infatti, il Trestina è tornato in vantaggio con Bussotti. Una sconfitta che complica ulteriormente la situazione di classifica dei rossoblù, che si trovano ora a -8 dalla zona play-out.

In Eccellenza, termina a reti bianche la sfida dell’Angelana contro la BMG. Un pareggio amaro per i giallorossi che non riescono a sfruttare appieno, nonostante i vari tentativi, il passo falso della Pietralunghese e si portano a sole due lunghezze dai diretti rivali. Finisce 0-0 anche il match tra Bastia e Tavernelle, con i primi che adesso si situano a una sola lunghezza dalla zona play-out e dallo Spoleto.

In Promozione, torna alla vittoria l’Assisi che, dopo due sconfitte consecutive, batte con un netto 3-0 il Bevagna e si lancia a -1 dal Torgiano capolista. Vince fuori casa la Rivo Subasio che, con una prova più che convincente, batte per 3-1 la Nestor in rimonta, raccogliendo punti fondamentali in chiave salvezza. Successo interno, infine, per il Petrignano: dopo il vantaggio su rigore di Fausti, la squadra si era vista raggiungere pochi minuti più tardi dallo Sporting Terni. Nel secondo tempo, i biancorossi sono riusciti a riportarsi avanti nel punteggio, siglando il definitivo 2-1 con Rossi.

In Prima Categoria, raccoglie un pari a reti bianche il Palazzo che, in casa del Superga 48, si mangia le mani per il rigore sbagliato da Bajrami e per il palo di Cicchi. Un risultato che, oltretutto, fa sì che i palazzani vengano raggiunti in vetta alla classifica dal Fossato. Vincono tra le mura amiche sia il Costano che la Julia Spello: i primi s’impongono per 2-0 contro il Pontano grazie alla doppietta di Pantaleoni, mentre i secondi battono con un netto 5-1 il Cascia. Vittoria esterna, invece, per la Real Virtus che, in casa della Trevana, raccoglie i tre punti con il risultato di 2-1. Cade in trasferta, infine, l’Athletic Bastia, che in casa de La Castellana viene sconfitto per 5-0.

In Seconda Categoria, non si è giocata la sfida tra Viole e Norcia. I padroni di casa hanno vinto a tavolino per 3-0 a causa della mancata presenza della squadra avversaria. A chiudere il calendario sono state, nel posticipo, l’Angelana Next Gen e il Grifo Cannara. A conquistare la vittoria è stata la compagine di Santa Maria degli Angeli che, con un netto 2-0, si è imposta grazie ai gol di Pesole e Narretti.

© Riproduzione riservata