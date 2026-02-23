Domani la Torre del Popolo di Assisi s’illuminerà dei colori dell’Ucraina

Nel quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio 2026 la Torre del Popolo di Assisi s’illuminerà di blu e giallo, i colori della bandiera del Paese, per tenere viva l’attenzione ed esprimere vicinanza alla popolazione locale afflitta dalla guerra. Il Comune ha, infatti, aderito all’evento nazionale di solidarietà “Accendi una luce per l’Ucraina”, promosso da NAU, rete di associazioni impegnata in azioni di supporto al popolo ucraino.

L’iniziativa prevede l’illuminazione di uno dei monumenti simbolo della città, per Assisi appunto la Torre del Popolo, con colori che richiamano non solo la bandiera ucraina, ma anche i valori universali su cui si fonda l’Europa. L’obiettivo è lanciare un messaggio di solidarietà e opporsi all’indifferenza che rischia di calare sul conflitto in Ucraina e sulle sue conseguenze drammatiche. “Si tratta di un gesto simbolico – sottolinea Valter Stoppini, sindaco di Assisi – teso a ribadire l’impegno della nostra città verso i temi della pace, della tutela dei diritti umani e della libertà. La comunità assisana si è attivata sin da subito a sostegno del popolo ucraino, con azioni concrete di solidarietà, attraverso l’accoglienza nel 2022 di diversi profughi in fuga dalla guerra. Il Comune, in collaborazione con il tessuto associativo locale, ha garantito ospitalità, assistenza, integrazione. Oggi è necessario tenere alta l’attenzione, perseguendo la strada del dialogo e della pace”.

