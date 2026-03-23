Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventottesima e ventiseiesima. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, torna a sorridere il Cannara, che si impone tra le mura amiche sul Ghiviborgo con il risultato di 2-1. Un successo che dà ancora speranza alla formazione di mister Armillei, la quale si porta a pari punti con il Sansepolcro e a -6 dal Poggibonsi, prima squadra a occupare la zona playout.

In Eccellenza, sorridono sia l’Angelana che il Bastia. I primi si confermano al comando della classifica, a +5 dalla Pietralunghese, battendo per 2-0 la Narnese grazie ai gol di Salis e Malltezi. I secondi, invece, superano nell’anticipo delle 14:30 il Santa Sabina per 3-1 e risalgono la china piazzandosi al nono posto, a +3 dalla zona calda.

In Promozione, ritrova la vittoria l’Assisi Calcio, che vince in rimonta per 2-1 sul Cerqueto e si mantiene a -4 dal Torgiano, prossima avversaria in campionato. Pareggio per 0-0 a Sangemini, invece, per la Rivo Subasio, che sale a quota 25 punti e resta fuori dalla zona playout solo per la differenza reti.

In Prima Categoria, continua a vincere il Palazzo che, nel pomeriggio di domenica 22 marzo, si è imposto per 3-0 sulla Trevana. Un successo che ha permesso ai rossoblù di allungare sulle dirette concorrenti e di portarsi a cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Nell’anticipo del sabato, trova un successo casalingo l’Athletic Bastia, che batte 2-0 la Vis Foligno. Raccolgono i tre punti anche Julia Spello e Real Virtus, che si impongono rispettivamente su Costano (1-0) e Superga 48 (2-0).

In Seconda Categoria, ritorna al successo dopo un mese il Viole, che già nel primo tempo ne rifila tre al Grifo Cannara e si porta a -4 dalla zona playoff. Cade fuori casa, infine, l’Angelana Next Gen, battuta per 2-0 dal Gaifana.

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