Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della trentatreesima e ventinovesima giornata, mentre le compagini della Seconda Categoria hanno disputato le gare del trentesimo e ultimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

Retrocessione per il Cannara. La compagine di mister Armillei, infatti, nonostante il successo ottenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile, per 3-2 contro il Poggibonsi, ritornano in Eccellenza con una giornata ancora da disputare nel calendario del girone E di Serie D.

Può finalmente festeggiare l’Angelana che, con la vittoria di Ponte San Giovanni, ha conquistato la matematica promozione in Serie D, battendo per 1-0 la Pontevecchio grazie alla rete di Tarpanelli. Pareggia per 2-2, invece, il Bastia, che tra le mura amiche raccoglie un punto contro la Narnese e agguanta la certezza della salvezza.

In Promozione, vittoria al fotofinish per l’Assisi che, con il gol di Cacciamano al novantaduesimo, si aggiudica per 2-1 la sfida di Città della Pieve e resta a -1 dal Torgiano capolista. Pareggio amaro, invece, per il Petrignano, che contro il Cerqueto non va oltre l’1-1, complicando ulteriormente il discorso salvezza diretta a una sola giornata dal termine della stagione.

In Prima Categoria, raccoglie tre punti chiave il Calcio Palazzo, che batte di misura per 1-0 l’Athletic Bastia e si mantiene a +2 dal Fossato secondo. Vittoria esterna, invece, per la Real Virtus, che in casa del Pontano cala il poker grazie alla tripletta di Capitini e al gol di Camilletti. Pareggia per 3-3 il Costano, che conquista un punto nella sfida contro La Castellana e interrompe la striscia negativa di risultati. Cade in trasferta, infine, la Julia Spello, battuta dal Superga 48 con il risultato finale di 3-2.

In questo fine settimana si è chiuso ufficialmente il campionato di Seconda Categoria. Festeggia il Viole Calcio, che nel finale si impone per 2-0 sul Gaifana. Trovano invece due pareggi l’Angelana Next Gen e il Grifo Cannara: i primi non vanno oltre il 3-3 contro l’Atletico Sant’Angelo, mentre i secondi terminano la gara sullo 0-0 in casa dello Sporting MT 20.

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