Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della tredicesima e dodicesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del undicesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria dal sapore dolce amaro per le compagine del territorio.

In Serie d, trova il secondo pareggio consecutivo il Cannara. La formazione allenata da mister Antonio Armillei, dopo il pareggio per 0-0 arrivato nel derby contro l’Orvietana, non va oltre l’1-1 in casa del San Donato Tavarnelle. Un pari che però non aiuta molto i cannaresi dal punto di vista della classifica. Infatti, i rossoblù restano al sedicesimo posto in classifica undici punti totalizzati, con la zona salvezza lontana ben tre lunghezze.

In Eccellenza, ritorna alla vittoria l’Angelana. La compagine rossoblù infatti ha battuto per 3-2 l’Olympia Thyrus, rischiando di vanificare il tutto nel finale. Infatti, dopo aver trovato il tris ad inizio secondo tempo, agli angelani gli si è spenta a pieno l’interruttore e nell’ultima parte di gara si sono visti accorciare dal gol di Federici e Poggi. Un successo che, nonostante tutto, gli permette di mantenersi a -2 dalla Pietralunghese capolista. Raccoglie un pari a reti bianche il Bastia che ha Spoleto raccoglie il secondo risultato utile consecutivo e si piazza a -1 dalla zona playoff.

In Promozione, vince e convince l’Assisi Calcio che nello scontro diretto contro il Torgiano si impone di misura per 0-1. Un successo che, oltretutto, permette agli assisani di conquistare il primo posto in classifica, proprio a +2 dalla formazione di Rubeca. Trovano due successi esterni anche la Rivo Subasio e il Petrignano. I primi si sono imposti di misura nel finale per 3-2 sul Deruta San Nicolò, mentre i secondi hanno battuto grazie alla doppietta di Fortini il Campitello.

In Prima categoria, viene beffata nel finale il Calcio Palazzo che non va oltre l’1-1 nello scontro diretto contro il Gualdo Fc. Un pari che non varia molto la situazione in classifica, nonostante un Nocera che si è portato a +4 dai rossoblù. Vincono in casa, invece, sia l’Athletic Bastia che la Real Virtus, con i primi che battono per 3-1 il Superga, mentre i secondi ne rifilano cinque al Bastardo. A chiudere sono il Costano e la Julia Spello, con i costanesi che si vedono battere per 2-1 dal Cascia, mentre gli spellani chiudono con un pari a reti bianche la sfida contro La Castellana.

In Seconda Categoria, termina 2-1 in favore del Viole Calcio la sfida contro il Grifo Cannara. La compagine biancoverde con questo successo si proietta così in piena zona playoff con quattordici punti totalizzati. Nel posticipo di questa undicesima giornata, invece, non va oltre l’1-1 l’Angelana Next Gen contro il Gaifana. Un pari che permette comunque ai giallorossi di mantenersi in zona playoff con quindici punti ed occupare il sesto piazzamento in classifica.

