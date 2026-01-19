Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventesima e diciottesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del diciassettesima turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Serie D continua il momento no del Cannara. La compagine rossoblù, in questo fine settimana, ha incassato la settima sconfitta consecutiva: a festeggiare allo “Spoletini” è stato infatti il Terranuova Traiana, vittorioso per 2-1 grazie al gol di Sesti. Una sconfitta che complica ulteriormente la situazione di classifica dei cannaresi, ora scavalcati dal Poggibonsi e scivolati all’ultimo posto con undici punti.

In Eccellenza, raccolgono un pareggio a testa Angelana e Bastia. I giallorossi, dopo essere passati in vantaggio con il rigore di Colombi alla mezz’ora della ripresa, si sono fatti raggiungere dopo soli quattro minuti da Ricci. Un pari che tuttavia non cambia gli equilibri al vertice, visto il pareggio in contemporanea della Pietralunghese che permette all’Angelana di restare in vetta. Stessa sorte per il Bastia che, dopo il vantaggio siglato da Bagnolo, è stato raggiunto dal San Venanzo sull’1-1. Più complicata la situazione di classifica dei biancorossi, che ora si trovano a -7 dalla zona play-off e con soli due punti di vantaggio sulla zona play-out.

In Promozione, l’Assisi torna al comando del campionato: grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta a Terni e al pareggio del Torgiano, i rossoblù riconquistano la vetta a +1 dai diretti avversari. Trovano invece due pareggi per 0-0 la Rivo Subasio e il Petrignano, rispettivamente contro Piegaro e Nestor. Si tratta di due risultati positivi che permettono a entrambe le squadre di uscire dalla zona play-out, pur senza poter tirare un vero sospiro di sollievo vista la vicinanza delle dirette concorrenti.

In Prima Categoria, finiscono in parità le sfide di Calcio Palazzo e Costano. I primi, dopo il vantaggio siglato da Bajrami, sono stati raggiunti dal Nocera Umbra grazie al gol di Montanari, mentre i secondi hanno terminato a reti bianche lo scontro diretto contro il Superga. Raccoglie un punto anche la Real Virtus che, dopo il vantaggio di Galli, è stata fermata sull’1-1 dal Cascia con rete di De Nicola. Trova invece un successo per 2-1 l’Athletic Bastia, che batte in casa la Julia Spello grazie alla doppietta di Bianconi.

In Seconda Categoria, turno felice per le tre squadre del territorio del girone B. La prima a sorridere è il Viole, che torna alla vittoria battendo per 3-1 la C4 Foligno. Vince di misura anche il Grifo Cannara, capace di imporsi per 1-0 sull’Immortalis Foligno con il gol di Perugini. Termina infine 1-1 la sfida tra Sporting MT 20 e Angelana Next Gen, con questi ultimi che raccolgono il primo punto del 2026.

