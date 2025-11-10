Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici. In questo fine settimana le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della undicesima e decima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite della nona turno. Un weekend dal sapore dolce amaro per le compagine del territorio.

In Serie D, torna alla sconfitta il Cannara. La compagine allenata da mister Antonio Armillei, infatti, dopo la vittoria della settimana scorsa non è riuscita a replicarsi in questo fine settimana. A gioire alla fine è il Ghiviborgo che si impone per 3-0 in casa propria, grazie alla doppietta di Boiga e il gol di Mariotti. Un risultato che, nonostante tutto, non condanna il Cannara che rimane al terzultimo posto con nove punti, a soli due punti dalla zona salvezza.

In Eccellenza, trova un pareggio a Santa Sabina l’Angelana. La compagine giallorossa, dopo aver trovato il vantaggio con il solito Colombi si è vista raggiungere dal pareggio di Benedetti. Un punto dal sapore di vittoria per l’Angelana che, tuttavia, riesce a staccare la Pietralunghese e ritrova il primato in classifica in solitaria. Cade fuori casa nell’anticipo di giornata, invece, il Bastia. I biancorossi, infatti, si vedono battere per 2-1 dalla Nuova Alba che era andata in vantaggio con Ricci e Panichella, prima del gol di Romio per i bastioli il quale aveva riaperto nel finale la sfida.

In Promozione, vince di misura l’Assisi che in trasferta batte il Fanello e si mantiene ad una sola lunghezza dal Torgiano capolista. Ad essere decisivo il gol nella ripresa di Spanò, alla sua prima rete in stagione. Cadono, invece, sia la Rivo Subasio che il Petrignano. I primi in casa propria si devono arrendere per 2-1 alla Clitunno Ducato, mentre, i secondi – con lo stesso risultato – si vedono battere in trasferta dal Sangemini.

In Prima Categoria, vince per 2-1 il Calcio Palazzo. I rossoblù fanno propria la sfida interna contro la Vis Foligno e si mantengono a soli due punti dal Nocera e Fossato capoliste del campionato. Vince di misura il Costano nel big match di Passaggio di Bettona grazie al gol di Federtico Listini. Grande rammarico per i padroni di casa Real Virtus, i quali hanno buttato all’area il possibile pareggio negli ultimi istanti di partita, con. il rigore sbagliato di Timi. Vince in casa propria l’Athletic Bastia che batte per 2-0 il San Luca con i gol di bianconi e Sorbo. Sconfitta, interna, infine, per la Julia Spello che si. deve arrendere per 2-1 al Fossato.

In Seconda Categoria, cade fuori casa nel posticipo della nona giornata il Viole Calcio che si deve arrendere alla Nuova Alba U21 per 2-0. Perde in casa, invece, il Grifo Cannara sconfitto dal Gaifana per 1-3. Vince di misura, invece, l’Angelana Next Gen che nel secondo posticipo di giornata batte con il gol di Galardini la C4 Foligno. Un successo per i giallorossi che gli permette di lanciarsi al quinto posto in classifica con quattordici punti.

