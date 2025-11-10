Al Digipass Assisi corsi gratuiti per formazione digitale dei cittadini

Gestione delle identità digitali e utilizzo di servizi online, laboratori sull’intelligenza artificiale e uso consapevole di web e social, competenze informatiche di base. Sono solo alcuni dei temi dei corsi gratuiti in programma nelle prossime settimane al Digipass Assisi, per favorire formazione e inclusione digitale dei cittadini. Si tratta di un progetto denominato “On Point – Formazione Digitale Dritta al Punto” – unico umbro selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale – che, d’intesa con la Regione Umbria, prosegue e amplia l’esperienza dei Digipass, servizi pubblici di facilitazione digitale avviati a livello regionale.

I corsi sono 270 in tutta la regione e sono rivolti a cittadini di tutte le età, con particolare attenzione ad anziani, famiglie, giovani under 35, persone disoccupate, residenti nelle aree interne del territorio. L’iniziativa è sostenuta da Comuni capofila di alcune zone sociali dell’Umbria, tra cui appunto Assisi per la Zona sociale n. 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), con il Digipass a Santa Maria degli Angeli e negli altri Comuni. Il progetto è promosso e curato dai soggetti gestori dei Punti Digitale Facile – Digipass: Il Cerchio Cooperativa Sociale di Spoleto (capofila), FARE cooperativa sociale di Assisi, GIOVE In Formatica di Perugia, Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto e Generazione T di Castiglione del Lago.

I corsi affronteranno tematiche legate al digitale e alle nuove tecnologie, come uso di web e social, sicurezza online, gestione delle identità digitali (SPID, CIE, PagoPA, IO), strumenti per la ricerca del lavoro e la creazione di un buon curriculum, grafica e produzione di contenuti per il web, intelligenza artificiale applicata allo studio e alla creatività (video, immagini, testi). Per maggiori informazioni e per registrarsi agli stessi, è possibile recarsi direttamente al Digipass Assisi (Palazzo del Capitano del Perdono, in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli) o contattare il numero 075 8138448. Per restare aggiornati sull’iniziativa, basta seguire le pagine Instagram e Facebook di Digipass Assisi.

© Riproduzione riservata