È tutto pronto per il secondo memorial Luciano Gaucci, il 24 maggio ad Assisi

Calcio ed emozione nel ricordo di Luciano Gaucci. Alla Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, ieri mattina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del secondo memorial Luciano Gaucci, in programma il prossimo 24 maggio allo stadio Degli Ulivi. All’evento parteciperanno più di 60 tra giocatori e allenatori storici del Perugia degli anni della presidenza Gaucci: tra gli altri l’allenatore Walter Novellino, Giovanni Cornacchini e Fabrizio Miccoli, che esordì in serie A con la maglia del Grifo.

Il memorial Luciano Gaucci, ha anticipato Riccardo Gaucci, presidente dell’Assisi Calcio, sarà un triangolare con partite da 25 minuti tra due diverse formazioni del Perugia (dal 1991 al 2000, allenata da Novellino, e dal 2001 al 2005 allenata da Serse Cosmi) e l’Assisi Calcio & Friends. Non mancherà la beneficenza, con la collaborazione dell’Istituto Serafico di Assisi. “Siamo contenti di collaborare con Riccardo, che sta facendo un grande lavoro con il suo Assisi Calcio”, le parole di Valter Stoppini. Presente anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che ha ricordato quando andava allo stadio con suo nonno: “Quei momenti e quei valori vivono ancora. Luciano Gaucci e la sua squadra ci hanno trasmesso un senso profondo di appartenenza”. Gaucci ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e in particolare Fabrizio Miccoli, per l’impegno dimostrato: “Sono certo sarà una giornata di sport indimenticabile in onore di mio padre”. L’articolo completo, i dettagli, la fotogallery e le interviste su Assisi Sport

Foto in evidenza: Mauro Berti ©️BN COM

