Aumento delle tasse, Cicogna: “Preoccupato per i cittadini, Stoppini non è libero”

Eolo Cicogna, candidato sindaco di Assisi per civici e centrodestra, commenta le scelte della Giunta Proietti di aumentare le addizionali regionali e la pressione fiscale complessiva sugli umbri, su cui era già intervenuto anche il gruppo misto: “Sull’aumento delle tasse – dice – mi sarei aspettato maggiore trasparenza dalla Regione, perché i cittadini devono essere coinvolti nelle scelte e non c’è coinvolgimento se non vengono date informazioni corrette. Per giorni abbiamo assistito ad un fortissimo scontro sui numeri e ogni giorno la Regione ha rettificato le proprie dichiarazioni, fino ad arrivare ad un disavanzo che si è ridotto al 10% di quello che era stato comunicato solo qualche giorno prima. Se l’avessi fatto io quando lavoravo in banca mi avrebbero cacciato all’istante”.

“Martedì scorso, mi è dispiaciuto molto non vedere il sindaco ff di Assisi Stoppini tra i sindaci che sono scesi in piazza per chiedere alla Regione di fare un passo indietro sulla manovra fiscale, anche se capisco che adesso non può mettersi contro la presidente Proietti. Però mi domando cosa farebbe se la Regione dovesse ancora fare scelte che contrastano con l’interesse degli assisani. Sarebbe libero di difendere i cittadini o resterebbe in silenzio come sta facendo ora? L’aumento delle tasse deve essere l’ultima delle soluzioni possibili, non una scorciatoia per risolvere i problemi in maniera facile e scaricarne le conseguenze su chi è costretto a subire senza potersi difendere. Anche a livello locale la leva fiscale deve essere usata solo per alleggerire le imposte sulle fasce più fragili della popolazione o per incentivare la crescita e lo sviluppo dell’economia. Quando invece ci sono problemi finanziari, occorre intervenire sul modello di gestione e razionalizzare la spesa. Questo è un principio cardine del nostro programma. Stiamo infatti lavorando, su una serie di proposte che sosterranno le famiglie, le giovani coppie, e daranno un po’ di ossigeno alle piccole realtà imprenditoriali, commerciali e artigiane del territorio.

